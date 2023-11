Ferro da stiro, con questi trucchi non lo usi più I Capi già pronti per l’armadio

Il ferro da stiro è un elettrodomestico che, sin dal suo arrivo, consente di eliminare le pieghe dal bucato prima di metterlo nell’armadio.

Le operazioni di stiratura dei capi, nonostante siano scoccianti e facciano impiegare tantissimo tempo, però, consentono di avere dei capi perfetti da indossare. Ciò vale, ovviamente, anche per la biancheria da letto o quella intima. Insomma, i capi, dopo la stiratura, risulteranno essere perfetti, senza pieghe, come se fossero nuovi.

E, poi, esalta gli odori dei detergenti utilizzati. Purtroppo, però, anche questo apparecchio risulta essere energivoro. E, in un periodo come questo, con la crisi che dilaga e non accenna ad allentare la sua morsa, il suo peso in bolletta si fa sentire davvero tantissimo. Come ben sapete, poi, le bollette hanno subito altri rincari.

Ciò è avvenuto già nel mese di ottobre, ma il trimestre autunnale si annuncia foriero di altri aumenti. Ed uno dei motivi è da riscontrare, secondo gli esperti, nel conflitto che sta devastando territori e vite umane innocenti nel Medio Oriente. Di trucchetti per il risparmio ne abbiamo visti tantissimi e tutti, però, consentivano di utilizzare gli apparecchi risparmiando.

Ora, invece, vogliamo porre alla vostra attenzione degli escamotage perfetti per far sì che possiate dire addio definitivamente al ferro da stiro. Sì, avete capito benissimo. Vi diremo come ottenere indumenti e biancheria perfettamente stirati senza l’ausilio di questo elettrodomestico. Eviterete così una scocciatura ed anche le bollette alte. Pronti a scoprire come?

Ferro da stiro addio con questi trucchetti fantastici!

Innanzitutto, vi diciamo che, per eliminare la fase di stiratura, bisogna partire da quella di lavaggio. Sì, avete capito benissimo. Potrete, infatti, avere dei capi non stropicciati già dalla lavatrice. In primis, bisogna diminuire quelli che sono i numeri di giri della centrifuga. Il bucato uscirà dalla lavatrice molto meno stropicciato del solito.

Inoltre, bisogna fare attenzione a quelli che sono i programmi di lavaggio. O meglio, bisogna tenere presente la loro durata! Preferite i programmi brevi e anche le temperature basse tra i 30° ed i 40° centigradi. Quando terminano, poi, i lavaggi in lavatrice, occorre stendere subito il bucato senza indugiare troppo tempo.

Le pieghe svaniranno e, una volta, asciutto, dovrete soltanto piegarli con le mani. Inoltre, è raccomandabile stendere i vestiti, al rovescio, sulle grucce, mentre i jeans, sempre al rovescio, andranno appesi alle corde con le mollette messe sulla zona della cintura. Per quanto riguarda lenzuola e tovaglie, non bisogna stenderle piegate, bensì a lunghezza intera fissandole alle estremità con le mollette.