Carte prepagate e Bancomat, panico tra i proprietari di queste: hanno perso tutti i soldi

Non si può mai stare tranquilli, bisogna sempre mettere in conto che ci si potrà ritrovare un problema assurdo, terrificante, dinanzi.

Sì, proprio così. Ed è questo ciò che pensano i proprietari di alcune carte che, proprio in queste ultimissime ore, stanno vivendo una situazione davvero incredibile. Si sono ritrovati praticamente senza un centesimo di euro. Hanno perso tutto, ma proprio tutto. Ma partiamo dall’inizio. Sin dal periodo pandemico, l’utilizzo di carte prepagate e bancomat ha subito un’impennata pazzesca.

Queste, ormai, anche grazie all’obbligo del Pos per i commercianti, vengono utilizzate da sempre più cittadini per i loro acquisti. E lo fanno sia nei negozi fisici che in quelli online. Purtroppo, però, è sempre più frequente ritrovarsi di fronte a delle truffe subdole, messe in atto da criminali senza scrupoli. Non che prima i raggiri non esistessero.

Mentiremmo se dicessimo che gli sportelli bancomat, ad esempio, sono luoghi sicuri al 100%. Tornando al nostro discorso, però, come abbiamo già accennato in apertura, molti utenti in possesso di alcune carte, stanno vivendo delle ore di vera e propria angoscia per la perdita del denaro presente sulle loro carte. Vediamo cosa sta accadendo.

Addio denaro per chi possiede queste carte: è terrificante.

Ebbene sì, purtroppo gli attacchi ai possessori di carte prepagate e bancomat sono all’ordine del giorno. E, proprio in queste ore, dopo diverse segnalazioni, è stato diramato un allarme altissimo per due diversi strumenti di pagamento. Ovviamente, sono stati gli stessi utenti a segnalare la problematica di cui sono stati vittime.

In pratica, tutto parte dal phishing. E’ una tecnica molto nota, soprattutto nell’ultimo periodo. Arrivano delle mail alle vittime designate che, con carattere d’urgenza, invitano gli utenti a cliccare su un link contenuto in esse, per far sì che i problemi vadano a risolversi. Ma una volta cliccato il link, iniziano i problemi quelli veri e si ritroveranno con dati rubati e conti svuotati.

In particolare, nelle ultime ore, sono gli utenti che sono in possesso della Carta prepagata Hype ad essere finiti nel mirino dei truffatori. Ed in questo caso, è stato proprio il gruppo Sella a diramare un avviso. Sì, avete capito benissimo. Il gruppo in questione sta avvisando tutti gli utenti di stare molto attenti alla campagna di phishing in atto nel nostro paese.

E, poi, c’é Yap, un’app di pagamento che sta subendo un attacco molto simile. Gli utenti che la utilizzano stanno ricevendo un SMS (smishing) contenente un link. Il resto lo conoscete tutti. Si perderà tutto. Noi vi invitiamo a prestare la massima attenzione e diffidare da mail, sms che invitano a cliccare link per fornire i vostri dati. Non fatelo mai e denunciate il tutto!