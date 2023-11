Bollitore, tre trucchi comodissimi per togliere tutto il calcare I Se non lo fai ti bevi le incrostazioni

Come togliere le incrostazioni dal bollitore, se non lo fai rischi di bere le incrostazioni presenti al suo interno. Ecco cosa devi fare da questo momento in poi.

Il bollitore è uno degli accessori da cucina che non possono mancare in casa. In particolare, si rivela indispensabile per tutti coloro che amano le tisane e non ne fanno mai a meno. La sua conformazione permette di portare l’acqua a bollore in maniera semplice e veloce, un fischio ti avverte che l’acqua per il tuo tè è pronta e finalmente lo puoi preparare.

In commercio se ne possono trovare di 2 tipologie differenti. Da una parte troviamo il bollitore classico, quello da scaldare sul gas della propria cucina, ovvero quelli adatti ai piani ad induzione, l’altra tipologia, molto più in voga negli ultimi mesi, anche perchè molto più instagrammabile, quello elettrico. In entrambe i casi, procedere alla corretta pulizia si rivela indispensabile.

Il bollitore deve essere sottoposto a una manutenzione quotidiana per evitare che vi siano degli accumuli di calcare che possono non solo rovinarne la funzionalità, ma anche essere dannosi per la nostra salute. Purtroppo nella maggior parte delle nostre case, l’acqua è particolarmente dura e con molto calcare che si accumula nel nostro bollitore.

Ma allora come è possibile avere un bollitore perfettamente pulito? sono molti i rimedi naturali.

L’importanza della manutenzione

La manutenzione di un accessorio che abitualmente utilizziamo nella nostra cucina o di un qualunque elettrodomestico si rivela indispensabile per una serie di motivi. Innanzitutto procedere con la manutenzione, vuol dire assicurare all’oggetto in questione una vita molto più duratura. In altre parole, sarà possibile evitare di dover ricomprare l’elettrodomestico o l’utensile in tempi brevi.

La corretta pulizia assicura anche che i residui di sporco non si sedimentino sul nostro cibo. Infine, soprattutto per quello che riguarda gli elettrodomestici, la corretta manutenzione permette loro di essere efficienti, di funzionare correttamente e di non influire eccessivamente sulla bolletta per l’energia elettrica.

3 metodi naturali per pulire il bollitore

Semplice immaginare che i negozi specializzati in prodotti per la casa sono in vendita moltissimi detersivi per la pulizia del bollitore, ma sono tutti chimici e a volte anche costosi. Ci sono invece, dei rimedi naturali perfetti per la pulizia del bollitore. Il primo rimedio è quello di riempire il bollitore di acqua calda e aggiungervi 3 cucchiai di succo di limone, far bollire e poi lasciare agire prima di rimuovere le incrostazioni.

Altrettanto efficace la mistura di 3/4 di acqua, 1/4 di aceto e un cucchiaio di bicarbonato. Si porta a bollore e si lascia agire per 3 o 4 ore prima di trattare. Ma se le incrostazioni sono ostinate, allora consigliamo di versare 30 grammi di acido citrico e 250 ml di acqua da far agire per tutta la notte.