Bollette, con questo metodo riscaldi le stanze più in fretta I Risparmio in bolletta assicurato

Con l’avvento della stagione invernale, si fa più insistente il dibattito sui riscaldamenti da utilizzare all’interno delle abitazioni.

Nonostante ciò, il metodo di riscaldamento maggiormente utilizzato restano i termosifoni che riscaldano tutti gli ambienti grazie all’acqua calda prodotta dalla caldaia. Quest’ultima è diventata sempre più uno strumento indispensabile in questo periodo. Badate bene, però, che è fondamentale anche gli altri periodi dell’anno.

Ebbene sì, perché permette di avere l’acqua calda sanitaria per l’igiene della casa ed anche e soprattutto per quella personale. Insomma, non se ne può fare a meno. E ciò nonostante gli alti consumi di gas. Sì, perché ha bisogno del gas per funzionare e tutti, ormai, sanno che il costo della componente energia è disumano.

Poi, proprio in questo periodo le bollette stanno aumentando nuovamente e, segnatamente per quelle del gas, ci si ritroverà di fronte a rincari del 12%. Molti pensano che sia il caso di spegnere e non utilizzare i termosifoni per risparmiare un po’. Ed invece, noi vi diciamo che ci sono dei metodi, uno in particolare, che vi consentiranno di avere casa calda, in meno tempo e senza spendere un botto.

In realtà, noterete anche una sensibile diminuzione dei costi in bolletta proprio perché non consumerete tantissima energia. Pronti a scoprire questi metodi infallibili? Ve li sveleremo tutti, ma, in particolar modo, vi diremo di uno di questi che è anche raccomandato dall’ENEA, l’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Riscaldare casa in poco tempo e senza consumi eccessivi si può: ecco come!

Iniziamo subito, perché i consigli degli esperti sono davvero numerosissimi. Innanzitutto, non bisogna assolutamente accendere e spegnere i termosifoni di continuo. Sì, perché quando vengono riaccesi hanno bisogno di maggiore energia per riscaldare gli ambienti. Va da sé che il costo sarà maggiore. Non si otterrà il risparmio desiderato.

Altro consiglio è quello dello spurgo dei termosifoni, in modo da eliminare l’aria presente al loro interno per far sì che l’acqua calda possa scorrere e riscaldare in maniera uniforme i radiatori. E dovete sapere che anche i tappeti, messi vicino ai termosifoni aiutano a tenere più caldo l’ambiente. Seguendo questi pochi consigli otterrete un tepore maggiore e un consumo minore.

Ma eccoci al consiglio numero uno, quello più importante, svelato da ENEA. Parliamo dei pannelli riflettenti da mettere tra i termosifoni e le mura di casa. In questo modo, il calore prodotto dai radiatori non verrà assorbito e dissipato dai muri, bensì, sarà catturato dai pannelli che andranno a rifletterlo negli ambienti delle abitazioni. Pensate che, solo grazie all’aiuto di questi pannelli facilmente reperibili a basso prezzo sul mercato, riuscirete a risparmiare oltre il 10% in bolletta.