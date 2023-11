Xiaomi 14, sta piacendo tantissimo: Apple e Samsung tremano I Sta arrivando in Italia

Manca davvero pochissimo al debutto sul mercato europeo e, quindi, di conseguenza, anche in Italia dei nuovissimi smartphone Xiaomi 14.

Si, è proprio così. Il 2023 è stato un anno davvero fantastico per questo settore. Sono arrivati smartphone davvero formidabili. Parliamo, innanzitutto, dei Samsung Galaxy S23 e dei due pieghevoli della multinazionale sudcoreana: il Galaxy Z Flip 5 ed il Galaxy Z Fold 5. Per non parlare, poi, della nuova generazione di iPhone.

Ora, però, sia Samsung che Apple stanno tremando al solo pensiero del debutto della nuova generazione di dispositivi Xiaomi. Ebbene sì, avete capito benissimo. In realtà, dovete sapere che gli Xiaomi 14 sono già arrivati. Alla fine dello scorso mese di ottobre, infatti, la società li ha lanciati sul mercato cinese. Ed il successo è stato enorme.

Pensate che, ad oggi, sono stati già venduti oltre un milione di questi device nel paese asiatico. E, con l’allargamento delle vendite sugli altri mercati internazionali, il successo previsto sarà ancora maggiore. E saranno due le versioni di questa nuova generazione: Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro. Ma capiamo nel dettaglio perché ai competitor fanno paura.

La nuova serie Xiaomi 14 sta arrivando ed è più agguerrita che mai!

Le caratteristiche sono da capogiro. Ed in comune, le due versioni, hanno il chip di Qualcomm Snapdragon 8 di terza generazione. Si tratta di una novità assoluta. Sono i primi su cui è stato implementato. inoltre, ecco arrivare anche il nuovissimo HyperOS che si basa su Android 14. Insomma, le premesse fanno ben sperare tutti.

Iniziamo, ora, a capire, quali sono le caratteristiche di ciascuna versione. E partiamo, subito, da quello che è il modello base. Su Xiaomi 14 il chip di Qualcomm sarà supportato da tre tagli di memoria Ram: 8 GB, 12 GB e 16 GB. Anche per quanto riguarda la memoria interna ci sono tre tagli: 256 GB, 512 GB e 1 TB. Il display sarà un OLED LPTO da 6,36”, mentre la batteria sarà da 4600 mAh, compatibile con ricarica veloce da 90 watt.

Il comparto fotografico è di tutto rispetto. La selfiecamera è da 32 MP, mentre la posteriore principale ha un sensore Light Hunter 900 da 50 MP, coadiuvato da un ultra grandangolare ed teleobiettivo, entrambi da 50 MP. Passiamo ora agli Xiaomi 14 Pro. Anche in questo caso il display è un OLED LPTO, ma da 6,73”. La batteria è da 4880 mAh con compatibilità con ricarica veloce da 120 watt. Due i tagli di memoria Ram che coadiuveranno il chip già menzionato: 12 GB e 16 GB.

Per quanto riguarda la memoria interna avremo il taglio da 256 GB, quello da 512 GB e quello da 1 TB. Il comparto fotografico è lo stesso che è montato sulla versione base di questi smartphone. Al momento, il costo in Cina, si attesta intorno ai 518 euro per la versione base e i 648 euro per quella Pro. Il suo arrivo? Molto probabilmente, secondo le indiscrezioni che circolano in rete, la loro presentazioni in Italia avverrà alla fine del prossimo mese di gennaio!