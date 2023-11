Lavatrice, il trucco delle salviette imbevute nel cestello I Ti risolvono il peggior problema coi maglioni

Hai mai provato ad utilizzare le salviette struccanti nella tua lavatrice? Il risultato sarà veramente straordinario, probabilmente non te lo saresti mai aspettata.

Avere un bucato perfetto non è affatto semplice, questo lo sanno tutte le nostre care casalinghe. Eppure il passaggio dal caro e vecchio lavaggio manuale a quello in lavatrice avrebbe dovuto semplificare le cose, invece sembra proprio che non sia andata così. Purtroppo alcuni tessuti sono difficili da gestire e la lavatrice li mette a dura prova.

Ecco che spesso sui maglioni o sulle felpe compaiono piccoli peletti e lanugine che fanno apparire il capo vecchio e trasandato. Inutile sperare che tutto questo sparisca magicamente, occorre intervenire in maniera meccanica per riuscire a far tornare il capo al suo vecchio splendore.

Curiosando sul web potrai notare che in effetti i metodi consigliati sono moltissimi ed alcuni sembrano anche essere molto efficaci. Purtroppo però alcuni rimedi sembrano essere troppo aggressivi per i nostri capi e si rischia di rovinarli in maniera definitiva.

Fortuna che ci sono soluzioni rispettose dei tessuti, che non li mettono a rischio e nemmeno a dura prova come invece, altri rimedi potrebbero fare. Di seguito alcuno consigli molto validi.

Eliminare peli e lanugine dai capi, alcuni dei rimedi più efficaci

Peli e lanugine che sbucano fuori dai nostri vestiti li rendono veramente brutti e non di rado spinge a non utilizzarli più anche se erano i nostri capi preferiti. Eliminare la lanugine dai capi è indispensabile per dar loro un aspetto completamente nuovo, come se fossero stati appena acquistati. Innanzitutto ci teniamo a precisare che questa condizione non è dipesa in alcun modo dalla lavatrice, non è lei la colpevole.

Per eliminare peli e lanugine dai capi, il primo dei metodi che è possibile utilizzare è la classica spazzola che si può acquistare su Amazon o in qualsiasi negozio con pochi euro. In commercio se ne possono trovare anche di elettriche, ma possono essere dannose per il tessuto. Qualcuno consiglia di utilizzare una lametta, ma è sconsigliato a chi non è particolarmente pratico. Infine è possibile utilizzare dei piccoli attrezzi che aspirano peli e lanugine.

Le salviette umide sono la risposta

C’è chi le utilizza per eliminare il make-up dal viso, le mamme le trovano molto utili per i loro bambini, ma c’è un possibile utilizzo alternativo delle salviette umide, quale? Mettine una in lavatrice. Sembra che inserire una salvietta umida in lavatrice permetta di eliminare la lanugine dai vesti in maniera molto efficace. occorre però sceglierne una tipologia che sia resistente e che non si sfaldi durante il lavaggio.

Per la scelta puoi fare il test dello strappo, cercando con le mani di dividerla in due. Nel caso in cui non si desideri che i vestiti prendano il profumo delle salvietta, allora si consiglia di aggiungere al lavaggio un po’ di ammorbidente, se non lo si fa già.