Bolletta, la nuova tariffa conviene a tanti ma non lo sanno I Risparmi parecchi soldi senza fare nulla

Questa nuova tariffa per la bolletta elettrica conviene veramente a tutti ma non lo sanno. Ti dimostriamo noi che è adatta a te.

Nostri cari concittadini, siamo qui di nuovo a parlare di un argomento che sta molto a cuore ad ognuno di noi. Il caro bolletta che negli ultimi anni ci ha colpito così da vicino, ci spinge a pensare quale sia il modo migliore per risparmiare. Non è semplice, lo sappiamo, ma gli esperti del risparmio sanno bene che molto dipende dalle nostre scelte e dai comportamenti che decidiamo di mettere in atto.

Lavorare giorno dopo giorno è l’unico modo che si ha per riuscire ad avere poi un notevole risparmio a fine mese sulla bolletta della tua fornitura elettrica. Un piccolo tesoretto che offre comunque respiro a un budget familiare che risulta piuttosto provato.

Il 2023 sta per finire e come tutti sapranno dal prossimo anno l’energia elettrica sarà tutta completamente sul mercato libero. Sarà quindi a discrezione del consumatore scegliere un fornitore piuttosto che un altro a seconda della tariffa che meglio si addice ai proprio bisogni.

Proprio il mercato libero ci permetterà di sfruttare una serie di vantaggi che ci arriveranno da una tariffa che si potrebbe rivelare veramente interessante per i consumatori.

Il risparmio è un lavoro costante

Il risparmio non ci arriva certo dal nulla. Si tratta di un lavoro costante e minuzioso che deve essere fatto quotidianamente partendo dai piccoli gesti. Inutile continuare ad affermare che le bollette sono in continuo aumento. Senza dubbio questa è una verità, ma ripeterlo di continuo non far magicamente diminuire le bollette.

Allora cosa bisogna fare? Occorre lavorare sulle proprie abitudini, imparare tutti quei comportamenti che ci permettono di rosicchiare qualche euro giorno dopo al giorno. Ad esempio evitando di tenere la luce accesa tutto il giorno. Cerchiamo di sfruttare quanto più possibile la luce naturale che ci arriva dall’esterno, ovvero proviamo a preferire i programmi Eco a quelli classici.

2 le tariffe tra cui scegliere

Ma il vero risparmio ci arriva scegliendo quella che è la tariffa che meglio si addice ai nostri bisogni. Le compagnie per la fornitura di energia elettrica propongono generalmente 2 tipologie di verse di tariffe, la prima è quella monoraria, la seconda è bioraria.

Nel primo caso si applica uno stesso costo per l’energia in maniera costante per tutta la giornata. Questa si addice a coloro che passano molto ore a casa e che quindi utilizzano l’elettricità tutto il giorno indifferentemente dall’ora. Invece la tariffa bioraria si addice a chi utilizza l’elettricità soprattutto la sera e nel fine settimana perchè passa molte ore fuori casa.