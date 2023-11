Samsung, c’è un codice segreto per avere uno sconto clamoroso I Basta inserirlo qui sul loro sito

Ecco un’ottima opportunità per tutti quelli che sono alla ricerca di dispositivi tecnologici ed anche di promozioni fantasmagoriche.

Sì, avete capito benissimo. Ci stiamo avvicinando a quello che è l’evento promozionale più atteso dell’ano. Quello, per intenderci, in cui c’è l’imbarazzo della scelta. Parliamo del Black Friday. Ed anche la multinazionale sudcoreana Samsung non si farà assolutamente trovare impreparata neanche quest’anno con il suo Black November. Anzi, si può dire, anche, che si sia anticipata.

C’é da dire, però, che le offerte sono valide esclusivamente online all’interno del suo store. CI sono degli sconti folli su numerosissimi prodotti, dagli smartphone ai televisori agli elettrodomestici intelligente. E, oltre agli sconti, offre anche tantissime altre opportunità. Innanzitutto, vi diciamo che fino al prossimo 23 novembre potrete approfittare di qualcosa di straordinario.

In pratica, per ogni ordine effettuato di prodotti per la casa Smart sullo store online di almeno 599 euro avrete un voucher di ben 200 euro da utilizzare sempre sullo store online, ma entro marzo 2024. In più potrete pagare i vostri acquisti scegliendo di dilazionarli in 3 o 12 rate a tasso zero. E la prima rata verrà pagata a gennaio 2024.

Inoltre, è compresa, in maniera gratuita, la spedizione e la consegna al piano di tutti i grandi elettrodomestici ed anche dei televisori dai 50” in su. Ed ora veniamo a noi. Veniamo al codice sconto segreto che vi consentirà di esaudire i vostri desideri. Tantissimi prodotti con dei prezzi da sogno, da urlo. E’ qualcosa di indescrivibile!

Samsung ed il codice segreto: sconti clamorosi su tantissimi dispositivi.

Ebbene sì, eccoci, quindi, a svelarvi il codice segreto tanto ambito che, una volta immesso all’interno del carrello, durante la procedura di pagamento, vi darà diritto ad avere degli sconti assurdi su un’ampia gamma di prodotti. Prima di farlo, però, vogliamo dirvi che c’é un’altra promozione attiva e riguarda il vostro usato.

Ad esempio, se restituite un vostro Tv usato, potrete avere tra le vostre mani, o meglio, a casa vostra, il Samsung Neo QLED 8K 55″ QN700C TV 2023 QE55QN700CTXZT, pagandolo ben 200 euro in meno. In pratica, da 1699 euro vi costerà soltanto 1499 euro. Ma, ora, vediamo i prodotti su cui agisce il codice segreto. Partiamo subito dal Samsung Galaxy S23 Ultra. con 512 GB di memoria interna. Grazie al codice, sarà vostro a soli 1309 euro con 305 euro di sconto.

Ma non è finita qui. Anche il Galaxy Tab S9 Ultra 5G con 256GB di memoria interna rientra in questo favoloso evento promozionale. Vi aspetta un voucher sconto di 220 euro e lo pagherete solo 1299 euro anziché 1519 euro. C’é spazio anche per gli elettrodomestici. Ad esempio, potrete avere il Frigorifero Side by Side Samsung con Beverage Center™ 645L RH69CG892DS9 RH69CG892DS9EF scontato del 10%. Insomma, si tratta di una grandissima opportunità da cogliere al volo!