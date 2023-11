Riscaldamento in casa, col bonus ti restituiscono il 65% I Crolla la spesa in bolletta

La situazione economica che si sta vivendo nell’ultimo periodo e, ormai, ben nota a tutti e le finanze delle famiglie si stanno depauperando.

Ciò avviene a causa dell’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi e, ovviamente, anche a causa dell’alto tasso di inflazione. Le previsioni non sono affatto delle migliori e sono in arrivo nuovi rincari. I beni di prima necessità sono diventati quasi beni di lusso ed i prezzi dei carburanti hanno superato la soglia di allerta dei 2 euro al litro.

L’inflazione sta diminuendo in maniera drastica il poter di acquisto dei cittadini italiani che sono sempre più costretti a prelevare denaro contate dai conti correnti in cui sono custoditi i loro risparmi di una vita intera. Tutto ciò, associato ai bassi tassi di interesse sui conti correnti sta riducendo al minimo i soldi sui conti correnti.

Ma c’é di più. Infatti, come ben sapete, sotto la lente di ingrandimento sono finite le bollette delle forniture energetiche. Queste hanno visto impennare i loro costi nel periodo precedente ed ora, dopo una fase di stasi e lenta diminuzione, torneranno a salire. Si parla di aumenti del 12% sulle bollette del gas. Si tornerà di nuovo a boccheggiare e a dover utilizzare i trucchetti dello scorso inverno.

Ma una soluzione al problema c’é, esiste ed è anche a portata di mano. E, specialmente adesso che ci si sta accingendo a vivere l’inverno è una vera e propria manna dal cielo. Pensate che con questo bonus, anche con i riscaldamenti accesi, vi ritroverete con un rimborso pari al 65%. Non è qualcosa di davvero fantastico? Siete pronti a scoprire questo bonus assurdo?

Riscaldamenti: ecco il bonus che vi consente di avere indietro il 65% della spesa totale!

Ebbene sì, l’inverno è alle porte ed anche la necessità di riscaldarsi. Ma risulta essere una spesa folle in questo momento storico. Come, però, abbiamo già avuto modo di accennare brevemente poc’anzi, c’é qualcosa che fa al caso vostro e di tutti i cittadini italiani. Sì, perché si potrà ricevere un rimborso del 65% grazie ad un bonus davvero fantastico.

Parliamo del Bonus Caldaia 2023/2024. Sì, avete capito proprio benissimo. Questo bonus vi da l’opportunità di sposare quello che è l’efficientamento energetico, risparmiando una cifra enorme in bolletta e, poi, anche di avere un rimborso del 65%. Vediamo come aderire a questa misura di sostegno al reddito. Innanzitutto, c’é da dire che non c’é una misura che è totalmente indipendente. Ci sono tre bonus che vi consentiranno di risparmiare sull’impianto di riscaldamento.

Il primo è il Bonus Mobili ed Elettrodomestici, il secondo è il Bonus Ristrutturazioni, mentre il terzo è l’Ecobonus. Ed è quest’ultimo che vi consentirà di acquistare caldaie a condensazione che devono, però, rientrare almeno in classe energetica “A”, ottenendo un rimborso di tutte le spese, compreso trasporto e montaggio. Ma c’é un’altra condizione da rispettare: installare anche sistemi di termoregolazione. Insomma, si tratta di una grande occasione per risparmiare.