Password, con il trucco delle emoji è impossibile da scoprire I Sei al sicuro per sempre

Uno degli incubi di tutti gli utenti nel mondo è quello che qualche criminale incallito e senza scrupoli possa entrare nei loro account.

Ovviamente, una volta entrato, potrà liberamente impossessarsi di tutti i dati contenuti al suo interno. E non parliamo delle frodi che possono avvenire attraverso le mail o gli sms. Parliamo, in questi casi, di phishing e smishing. Le conoscete tutti queste pratiche. possiamo dire che siano la stessa cosa. Quello che cambia è soltanto lo strumento utilizzato.

Arrivano messaggi, con carattere di urgenza, da quelli che possono sembrare contatti ufficiale di Banche, Poste Italiane, corrieri e, finanche, piattaforme e-commerce. C’é un problema da risolvere e, per farlo, gli utenti hanno la necessità di cliccare il link indicato nel messaggio. Ma, una volta, cliccato, da utenti diventano vittime.

I truffatori si impossessano di tutto e possono agire in maniera indisturbata. Ora, poi, c’è anche il Quishing. Non ci sono link, ma un QR Code da inquadrare. Il resto? E’ praticamente uguale a quello che abbiamo descritto poc’anzi. Ma questo è totalmente un altro discorso. Sì, perché quello di cui vogliamo parlare nell’articolo è qualcosa di diverso.

Molto spesso, infatti, per praticità, si commettono degli errori grossolani che spianano la strada ai criminali che, in un batter d’occhio, riescono a violare un account. Ed in alcuni casi riescono ad entrare in più di un account, dato che le credenziali risultano essere praticamente le stesse. Ma un rimedio a tale problematica esiste e vogliamo svelarvelo adesso. Grazie ad esso, nessuno più potrà rubarvi l’account. vediamolo insieme.

Emoji nelle password: quando il divertimento e la sicurezza si fondono!

Ebbene sì, le emoji sono conosciute, soprattutto, per la loro funzione divertente all’interno di un messaggio inviato a parenti ed amici o all’interno dei post condivisi sulle varie piattaforme social. Dovete sapere, però, che possono essere un ottimo strumento di difesa contro gli hacker ed i truffatori. Questo è ciò che sostengono gli esperti di sicurezza informatica!

Di emoji ne esistono ben 3600 in Unicode. Ed utilizzarle in una password renderà molto, ma molto difficile la vita di chi vuole impossessarsi di un account. E, poi, inserirle, consentirà di ricordarsi anche meglio la password scelta. Quindi, possiamo dire che abbiano una duplice funzione. Quella di semplificare la vita degli utenti che le scelgono, in primis.

E, poi, donano maggiore sicurezza, rendendo la password inattaccabile, impenetrabile. Sarebbero troppe le combinazioni da metter su anche per i criminali più incalliti. Ovviamente, bisogna stare molto attenti a quelle utilizzate e, soprattutto, gli esperti consigliano di utilizzare insieme lettere, numeri ed emoji. In questo modo risulterà tutto ancora più sicuro.