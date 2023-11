Lavatrice, il trucco dello shampoo è miracoloso sul bucato I Lo farai tutte le volte

Se non hai mai provato a mettere lo shampoo in lavatrice, allora questo è il momento di farlo. Ecco i segreti per un bucato perfetto.

Eppure fare la lavatrice sembra una cosa estremamente semplice. In fondo che difficoltà ci potrà mai essere? Considerando anche il livello tecnologico di alcuni apparecchi sembra piuttosto semplice riuscire a lavare il proprio bucato.

Ma se si voglio vestiti perfettamente puliti, occorre seguire attentamente alcuni semplici consigli. Ad esempio, i tessuti andrebbero divisi a seconda delle loro caratteristiche. Ce ne sono alcuni che risultano essere più delicati di altri, come la lana e la seta, che devono essere lavati in maniera specifica. Ci sono poi i tessuti tecnici, per cui occorre seguire altre indicazione, infine attenzione ai colori, meglio dividere i bianchi dai colorati, ma anche procedere con una selezione dei colori più o meno scuri.

Questi non sono gli unici accorgimenti a cui prestare attenzione nel momento in cui ci si appresta a lavare i propri vestiti, occorre anche riuscire a scegliere i prodotti giusti per il lavaggio. I negozi di detersi offrono numerose possibilità tra cui scegliere. Occorre un detersivo che sia efficace, ma al tempo stesso anche rispettoso dei tessuti.

E se ti dicessimo che per alcuni vestiti potresti utilizzare lo shampoo? Sì, hai capito proprio bene, lo shampoo che usi abitualmente, potresti utilizzarlo per lavare alcuni dei tuoi vestiti. Vediamo in che modo.

Utilizzi alternativi dello shampoo

Chi lo ha detto che lo shampoo si può utilizzare solo per lavare i capelli? E se invece potesse essere utilizzato per altri scopi? In realtà la composizione di questo prodotto che viene abitualmente utilizzato per lavare i capelli, permette di impiegarlo per una serie di utilizzi alternativi. Ad esempio è molto efficace per lavare le spazzole. Se la tua spazzola è sporca, anche i capelli si sporcheranno, quindi è importante prendersene cura. Lascia spazzole e pettini in ammollo con lo shampoo per circa 20 minuti, saranno pulitissime.

Se hai dei bambini, lo shampoo è perfetto per fare bolle di sapone, ma è altrettanto efficace per la pulizia dei pennelli per il trucco, il procedimento per la pulizia è il medesimo delle spazzole.

Metti il tuo shampoo in lavatrice

Puoi sostituire il tuo detersivo per la lavatrice con dello shampoo, nel caso in cui tu stia procedendo con il lavaggio di alcuni capi delicati, come quelli in seta o in lino. Il risultato sarà veramente perfetto, proprio come lo desideri. Ma questo non è l’unico utilizzo dello shampoo per i tuoi capi. Lo shampoo è molto efficace per pretrattate le macchie di fondotinta sui vestiti.

Ottimo per lavare la lana, potrai mettere i tuoi maglioni preferiti in ammollo con acqua e shampoo. Prova infine a pretrattate le tue sneakers proprio con lo shampoo versato su un panno bagnato, torneranno come nuove.