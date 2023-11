Google Chrome, smette di funzionare sugli smartphone I Devi cambiare motore di ricerca

Sembra quasi impossibile che Google Chrome, arrivato nel lontano 2008, possa smettere di funzionare su dispositivi come gli smartphone.

Eppure è così e gli utenti saranno costretti a dovergli dire addio e sostituirlo con un altro browser. Non sarà un distacco semplice e indolore dopo tutti questi anni. Pensate che, in soli sette anni, è riuscito a diventare il motore di ricerca più popolare ed utilizzato al mondo su tutte le piattaforma. In pratica, si può parlare di un successo enorme.

Ha scalzato Internet Explorer e Mozilla Firefox che, in quegli anni, andavano per la maggiore. All’inizio del mese di settembre del 2008, la presentazione fu affidata ad un fumetto di 38 pagine realizzato da Scott McCloud e che, poi, Google presentò anche sul suo blog ufficiale. E sono tantissimi i punti di forza del browser dell’azienda di Mountain View.

Innanzitutto, possiamo parlare di sicurezza. Sono tantissimi gli aggiornamenti che punta a debellare malware e ad agire contro il phishing. Inoltre, proprio per prevenire un contagio capillare, ogni scheda è chiusa in una Sandbox. Non possiamo non menzionare la possibilità di navigare in incognito. Altro punto di forza è la velocità.

Infine, c’é la stabilità. In caso di problemi con una scheda c’é la possibilità di chiudere soltanto questa e di non dover chiudere e riavviare il programma intero. Proprio per questo motivo, gli utenti che sono già venuti a conoscenza della triste notizie si stanno letteralmente disperando. Ma la decisione è stata presa e non si potrà più fare nulla. Vediamo, allora, il perché accadrà una cosa del genere.

Smartphone: addio a Google Chrome, non funzionerà più!

Purtroppo, come abbiamo già avuto modo di accennare ampiamente, gli utenti in possesso di smartphone dovranno abituarsi all’idea di non poter più utilizzare il browser del colosso tech di Mountain View, in California. L’azienda statunitense ha preso questa drastica ed insindacabile decisione dalla quale non si potrà più tornare indietro. Non c’é più nulla da fare.

Gli utenti interessati dalla problematica sono svariati milioni. In particolar modo, l’evento tragico riguarderà gli utenti Android. Questi, in totale, nel mondo sono oltre due miliardi. E’ un numero considerevole, credeteci. Ed il 2% di questi non potrà più utilizzare Google Chrome sul proprio smartphone. Sono coloro che sono in possesso di device con Android 7.

Attenzione, però, perchè l’App continuerà a funzionare, ma non riceverà più aggiornamenti né release per la sicurezza. Insomma, sarebbe meglio aggiornare il proprio device alla versione successiva di Android ove possibile. In caso contrario, bisognerebbe fare un pensierino all’acquisto di un modello di device più nuovo.