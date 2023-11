Batteria smartphone, la percentuale magica di ricarica per farla durare di più I Non superarla mai

Se vuoi far durare di più la batteria del tuo smartphone dovresti proprio seguire questo consiglio. Falla arrivare a questa percentuale e avrà una vita molto più lunga.

Tu cosa cerchi in uno smartphone? C’è chi ad esempio, compra il primo modello che capita, tanto ci deve solo telefonare, una percentuale bassissima, ma che ancora esiste. Poi ci sono gli influencer o quelli che tali si professano, che cercano quelli che definiamo camera phon. Ma tutti, veramente tutti, quello che vogliono realmente è una batteria super performante.

Occorre però tenere bene a mente che la batteria può avere buone prestazioni solo se noi stessi siamo siamo in grado di utilizzare il dispositivo nella maniera corretta. Ovvero è importante adottare dei piccolissimi accorgimenti che sono in grado di far durare la batteria molto più a lungo.

Le funzionalità del dispositivo incidono notevolmente sulla durata della batteria, inutile negarlo. Allo stesso modo, si rivelano determinanti le app che si scaricano e il loro utilizzo. Ma questo non può ancora essere sufficiente.

Secondo alcuni esperti ci sarebbe una percentuale di carica della batteria che non dovrebbe essere mai superata. In effetti non sono pochi gli errori che commettiamo anche in fase di ricarica. Ecco allora svelato il segreto.

I piccoli accorgimenti per far durare di più la batteria

Tutti i piccoli accorgimenti che si possono avere per far durare di più la batteria valgono tanto per gli smartphone quanto per tutti i dispositivi dotati di batteria. Ad esempio i dispositivi che maggiormente maltrattiamo a livello di batteria sono i laptop, che spesso utilizziamo su cuscini e plade o peggio ancora li attacchiamo alla corrente elettrica in maniera continua. È un po’ come se tenessimo il nostro smartphone continuamente i carica.

Per quello che riguarda i moderni smartphone, oltre a fare attenzione alla percentuale della batteria, occorre controllare le app, alcune di esse sono veri vampiri. Disattivare il funzionamento in background. Inoltre, meglio utilizzare la modalità scura per lo schermo ed evitare la modalità di illuminazione automatica.

La giusta percentuale di batteria

Ma torniamo alla percentuale della nostra batteria. Alcuni esperti sono stati in grado di capire quale è la corretta percentuale di batteria entro cui rimanere per non rovinarla. Sembra che non bisognerebbe scendere mai sotto al 20%, percentuale da raggiungere almeno una volta al mese.

Invece la percentuale da non superare mai sarebbe l’80%. Alcuni moderni dispositivi permettono di impostare la percentuale di ricarica da non superare.