Mummie aliene, sono reali: la conferma spaventosa dal Congresso I Esistono davvero

Qual è l’origine delle mummie aliene presentate al Congresso del Messico? Scopriamo insieme cosa c’è diverso e cosa di falso nella ‘famosa’ presentazione.

I ricercatori hanno confermato la legittimità di un gruppo di mummie con tre dita per mano, portate quale evidenza dell’esistenza di forme di vita aliene. Ma non è come pensate.

Un gruppo di dotti ha confermato, al Congresso del Messico che i corpi, presentati come alieni sulla Terra, erano un tempo appartenenti a organismi viventi. I cadaveri erano stati presentati come evidenza di una forma di vita aliena per il mostruoso aspetto e l’assenza di polmoni. Si è addirittura parlato di corpi di alieni con organi dalle misteriose e sconosciute funzioni.

Una lettera firmata da 11 ricercatori dell’Università di Zuniga ha dichiarato che i corpi erano reali, ma si è rifiutata di commentare sulla loro presunta natura extraterrestre. La maggior parte delle autorità – politiche e non – si è schierata contraria ai presunti ritrovamenti, ma non mancano posizioni più variegate, più sfumate.

Sembra ormai assodato che gli alieni in questione sono di fattura umana; secondo il Ministro della Cultura peruviano si tratta di oggetti pre ispanici, risalenti alle civiltà precolombiane. Vi è un grammo di verità in quanto, a tutti gli effetti, è una finzione conclamata, una truffa mediatica.

Tutte le teorie sull’origine dei presunti ‘cadaveri’ alieni

In precedenza simili corpi di alieni, presentati al pubblico, si erano rivelati essere niente più che bambole di recente fattura, coperte con una miscela di carta e colla sintetica per simulare la presenza della pelle. In questo caso però i dottori hanno dichiarato che i corpi erano reali, provenienti da esseri viventi; sebbene si siano rifiutati di dichiararne o meno l’essere ‘alieni’.

Sembra che, alla prova dei fatti, le mummie in questione siano di due tipologie. Quelle di maggiori dimensioni appartengono a corpi di esseri umani pre ispanici distorti e modificati; quelli più piccoli appaiono invece costruiti con una miscela ben poco rispettosa della dignità del defunto di ossa umane e animali. Si tratta pertanto di Frankenstein, di corpi costruiti ad hoc con altri pezzi di cadaveri.

Le ossa sono state poi unite con un collante sintetico e ricoperte di fibre vegetali e adesivi sintetici, onde ottenere la parvenza di una pelle di qualche genere. Da qui quell’aspetto posticcio che, per i non esperti, può ricordare una mummia.