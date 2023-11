Caro energia, occhio quando cerchi di risparmiare in bolletta I Questo sbaglio ti costa una multa infinita

Caro energia e risparmio in bolletta. Attenzione ad applicare questo metodo perchè potrebbe costarti una multa anche piuttosto salata. Ecco di cosa di tratta.

Il caro bolletta ha colpito e continua a colpire tutte le famiglie italiane. Si tratta di un problema non di poco conto che purtroppo grava sul budget familiare, che è sempre più messo alla prova da un rincaro dei prezzi che sembra essere la vera costante in una vita estremamente incostante. Ecco che allora, trovare dei metodi per risparmiare si rivela veramente indispensabile.

Non è semplice, ma per fortuna ci sono dei piccoli accorgimenti che si possono adottare affinché si possa vedere un netto abbassamento della bolletta tanto della luce elettrica, quanto del gas. Sono moltissime le persone che giorno dopo giorno decidono di cambiare completamente le loro abitudini.

Come si dice sempre? Dai piccoli gesti nascono le grandi cose? Ebbene, questo vale anche in termini di risparmio, soprattutto se si pensa a quante volte mettiamo in atto comportamenti sbagliati che fanno impennare l’importo presente sulla bolletta. Ma a tutto c’è un limite.

Ci sono alcune persone che intervengono in maniera non proprio regolare. Ci dispiace per loro ma non possiamo nascondere che si tratta di un errore che potrebbe costargli una multa anche piuttosto salata. Ecco il comportamento che non dovresti mai adottare.

Caro bolletta e alcuni accorgimenti per non temerlo

Non aver paura di aprire la bolletta vuol dire in qualche modo riuscire a prevenire un esborso economico che sia a dir poco esagerato. Come è possibile? Innanzitutto rendendo la nostra casa efficiente, quindi, scegliendo il fornitore di energia che offra la migliore tariffa possibile, scegliere la tariffa oraria, nel caso si creda che sia congeniale alle nostre esigenze e controllare che non vi siano problemi all’impianto.

Inoltre è possibile dotare la casa di elettrodomestici di classe elevata e preferire le lampadine a Led, facendo comunque attenzione affinché si riesca a sfruttare il più possibile l’illuminazione esterna. Infine, particolare attenzione anche al come si utilizzano gli elettrodomestici, preferendo sempre le modalità Eco.

Questa pratica è da evitare

C’è una pratica che soprattutto in passato era molto comune, ma sembra proprio che stia tornando in auge. Ci riferiamo alla manomissione del contatore. Non sono pochi i furbetti che intervengono sul contatore per fare in modo che giri più lento rispetto a quello che è il consumo effettivo della propria casa.

Questa è una pratica illegale, che espone chiunque decida di metterla in pratica al rischio di ricevere una multa anche piuttosto salata. Inoltre si tratta di reato penale, perseguibile quindi dalla legge. Certamente assicura un notevole risparmio ma non è assolutamente sicura. Attenzione!