Batteria smartphone, con questo trucco dura 3 giorni I Svolta clamorosa

Gli smartphone, ormai, sono diventati i compagni di vita di tutti gli utenti in ogni parte del mondo e vengono utilizzati sempre e dovunque.

Certo, magari c’é chi è costretto ad utilizzarli per lavoro, ma sono tantissimi gli utenti che li utilizzano per svago. Sono tantissime le applicazioni che vengono scaricate ed installate al loro interno e, ovviamente, ci si avvale dei loro servigi. Purtroppo, però, queste App, oltre ad occupare spazio in memoria, hanno anche un’altra conseguenza.

Parliamo della batteria che si scarica molto velocemente. E ciò può diventare una vera e propria rogna. Specialmente quando si è in viaggio e non si ha possibilità di caricare il dispositivi. A quanti non è mai capitato, durante un viaggio, anche lungo, per raggiungere la propria meta di vacanza, di utilizzare lo smartphone per perdere un po’ di tempo?

Ebbene, sono tantissimi gli utenti che si armano di auricolari, con filo o bluetooth che essi siano, ed inizino ad ascoltare i propri brani musicali preferito. E, poi, c’é anche un numero davvero enorme di utenti che si inchiodano dinanzi allo schermo di questi device per visionare contenuti multimediali come film e serie tv.

Insomma, come abbiamo accennato in apertura, ogni momento della giornata è ottimo per stare dinanzi agli schermi dei propri device. Purtroppo, però, ci si ritrova di fronte ad una cosa molto, ma molto spiacevole. La batteria si scarica, il telefono si spegne e non si ha la possibilità di ricaricarlo. Eppure, dovete sapere che c’é un trucco fantastico che vi consente di utilizzare lo smartphone per tantissimo tempo.

Tre trucchi per una durata di tre giorni: dimenticherete di dover ricarica lo smartphone.

Ebbene sì, e questi trucchi sono stati rivelati da esperti del settore. La prima cosa da fare, secondo questi ultimi, quando si è in viaggio è eliminare le piattaforme social. Attenzione, non parliamo della loro disinstallazione, bensì del loro non utilizzo. Almeno fino a quando non si ha la possibilità di ricaricare il device, bisognerà evitare i social.

Inoltre, gli esperti sostengono che, in caso di mancato utilizzo degli smartphone, bisognerebbe attivare la modalità aereo. E, poi, ci sono alcuni che consigliano proprio di spegnerli quando si è in viaggio per riscoprire la bellezza di un paesaggio e della lettura di libri. Si, perché la lettura stimola il rilassamento ed amplia la mente e la visione della vita.

E, poi, c’é l’ultimo consiglio. E’ grazie ad esso che si potrà utilizzare lo smartphone ben ben tre giorni di fila, senza che questo dia segni di cedimento. C’é solo un problema: c’é un costo! Si tratta di spendere una cifra intorno ai 20 euro per comprare un caricabatterie portatile. In questo modo, potrete ricaricare lo smartphone ovunque voi siate, senza correre il rischio di rimanerne senza.