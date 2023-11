Unicredit, correntisti terrorizzati dalla novità Buddy R-Evolution I Cosa cambierà per tutti

Terrore tra i correntisti Unicredit per la nascita di Buddy R-Evolution. I timori in merito sono veramente molti. Ecco cosa cambierà per tutti.

Tra i correntisti e le banche di sicuro non scorre buon sangue al momento. Inutile negare che i cittadini, ormai obbligati ad avere un conto corrente bancario, anche solo per svolgere le più basilari operazioni quotidiane, guarda con non poco sospetto ai cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo finanziario.

Una delle pratiche verso cui si nutre maggior timore è sicuramente la costante e continua digitalizzazione dei rapporti bancari. Non sono poche le filiali e gli sportelli ATM che in questi mesi hanno chiuso e probabilmente continueranno a chiudere, perchè poco utilizzati. I contanti sono stati ormai abbandonati da tempo, a favore dei pagamenti elettronici, il prelievo sempre meno richiesto.

Inoltre la maggior parte delle operazioni che in precedenza si svolgevano in banca, adesso avvengono online grazie ai servizi home banking ormai messi a disposizione da parte di tutte le banche ai loro correntisti in maniera completamente gratuita. Nonostante tali cambiamenti a cui, ormai i cittadini sono abituati, c’è qualcosa che ancora non trova l’apprezzamento che ci si aspettava.

Recente la polemica nei confronti di Intesa San Paolo e della sua Isybank, che ha portato a una vera e proprio insurrezione dei correntisti. Possibile che adesso sia il turno di UniCredit? Ma cerchiamo di capire meglio.

Intesa Sanpaolo e il grande torto Isybank

Intesa Sanpaolo nelle scorse settimane ha lanciato la sua banca online, Isybank appunto. Fino a qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che un certo numero di correntisti sono stati obbligato a passare dal classico conto Intesa Sanpaolo a quello sulla banca online. Il tutto con non pochi disagi.

Infatti i correntisti Isybank non hanno la possibilità di svolgere alcune operazioni allo sportello e trovano non poche difficoltà per quello che riguarda il ritiro dei soldi in contanti. Tutto questo ha creato un malcontento generale, a tal punto che a riguardo ha agito l’antitrust che discuterà del caso in parlamento.

I timori dei correntisti UniCredit

Adesso è il turno di Unicredit per quello che riguarda il lancio della sua banca online. Si chiama Buddy R-Evolution, e permetterà ai correntisti di svolgere buona parte delle sue operazioni online. Questo ha mandato tutti nello sconforto e nel terrore, non sono pochi coloro che temono di vivere la medesima esperienza dei correntisti Sanpaolo.

Ai timori dei suoi correntisti risponde Unicredit che da sempre vicina alle persone ricorda come, Buddy R-Evolution sarà solo un servizio extra offerto dalla banca. Nessuno sarà obbligato a passare dal suo conto a quello online. Insomma, nulla di cui preoccuparsi.