Samsung Galaxy S24: copiano l’iPhone 15, ce l’avrà anche lui I Sfida a livelli top da gennaio

Il mese di gennaio del prossimo anno si preannuncia davvero denso e ricco di novità per quanto riguarda gli smartphone.

In realtà, già si parla di una battaglia a suon di device performanti al top delle prestazioni e con specifiche tecniche da urlo. Possiamo dire che il mese di gennaio sarà una partenza assurda per il nuovo anno. Sì, perché il 2024 si preannuncia un anno fantasmagorico per quanto riguarda il mercato di smartphone ed altri dispositivi.

Inizierà Samsung che, con i nuovi Galaxy S24 dichiarerà guerra alla Apple e ai suoi iPhone. Di indiscrezioni riguardando la nuova serie di dispositivi della multinazionale sudcoreana ne stanno girando già tantissime. Ma ce n’é una davvero importantissima che riguarda qualcosa che è vista come una vera e propria copia degli iPhone 15.

Sì, avete capito benissimo. Sfida gli iPhone, offrendo agli utenti una delle caratteristiche più amate di questi ultimi. Vediamo, allora, quali sono le indiscrezioni che hanno come protagonisti i Samsung Galaxy S24. Innanzitutto, partiamo con quelle relative alla data di lancio di questi dispositivi. Dalla Corea del Sud arrivano voci circa un arrivo precoce.

Si parla, infatti, già di gennaio 2024. Si partirà, praticamente, con il botto! E la presentazione dovrebbe avvenire, secondo alcuni leakers, a San Francisco il prossimo 17 gennaio. Ma le indiscrezioni non finiscono affatto qui. Sì, perché riguardano qualcosa di importante. E, per questo motivo, ve ne vogliamo parlare in maniera più approfondita.

Samsung Galaxy S24: i rumors parlano di una copia di una caratteristica di iPhone 15!

Prima di entrare nel merito della discussione, però, bisogna, senza ombra di dubbio, menzionare il chip utilizzato. O meglio, secondo le indiscrezioni questi saranno ben due. Il Samsung Galaxy S24 e l’S24+ saranno prodotti sia con il Qualcomm Snapdragon 8 di terza generazione for Galaxy sia con l’Exynos 2400.

Mentre il Samsung Galaxy S24 Ultra verrà prodotto solo con il chip di Qualcomm: lo Snapdragon 8 di terza generazione for Galaxy S24. Insomma, la multinazionale sudcoreana propone nuovamente qualcosa di altamente esclusivo. Un po’ in contrasto con quelli che, secondo i leakers è una copia degli iPhone 15 e, in particolar modo delle loro versioni Pro e Pro Max.

Infatti, Samsung ha previsto, esclusivamente per la versione Ultra dei suoi smartphone di punta, l’introduzione della scocca in titanio. Questa è molto più resistente e leggera rispetto a quella in acciaio. In realtà, però, dovete sapere che l’azienda stava pensando a questa tipologia di scocca già da oltre due anni. Ed ora è finalmente arrivata l’ora di testarla. Staremo a vedere cosa accadrà.