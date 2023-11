Postamat chiusi, emergenza contanti in tutta Italia I Niente più prelievi: l’hanno giustificato così

Nell’ultimo periodo, abbiamo parlato molto spesso delle chiusure delle filiali fisiche e degli sportelli bancomat di tutte le banche italiane.

Purtroppo, adesso, bisogna occuparsi di un’altra questione ancora più importante di questa. O meglio, l’argomento risulta essere identico, ma relegato alla sola chiusura degli sportelli ATM di Poste Italiane. E sapete tutti quanto siano diffusi e quanti utenti servano. Le loro chiusure creeranno ancora maggiori disagi rispetto a quelle degli ATM bancari.

Per quanto riguarda la situazione bancaria, si conoscono bene le motivazioni delle chiusure indiscriminate dei loro presidi territoriali. Parliamo del taglio del tetto di spesa e dell’abbandono del contante in favore dei servizi e dei pagamenti digitali. Purtroppo, però, sapete benissimo quanti sono i disagi che i risparmiatori stanno vivendo sulla loro pelle.

Sono costretti a raggiungere una località vicina dove gli ATM sono ancora aperti e, molto spesso, devono anche pagare commissioni altissime sui prelievi perché lo sportello bancomat non rientra nello stesso circuito di quello della propria banca. Insomma, si tratta di una vera e propria tragedia. E quello che sta accadendo agli sportelli di Poste Italiane lo è ancora di più.

Sì, perché come ben sapete sono tantissimi i cittadini che si avvalgono dei servigi di quest’ultima ed hanno conservati i loro risparmi su un conto corrente o un libretto postale. Ed ora, si ritrovano anch’essi senza la possibilità di prelevare. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo e, soprattutto, cosa accadrà e, ovviamente, anche le motivazioni di tale decisione da parte di Poste italiane.

Poste Italiane chiude i suoi ATM ed i cittadini non potranno prelevare: ecco il perché!

Come ben sapete, ogni sportello ATM delle Poste, è strettamente collegato alla vita delle filiali di riferimento. Ma chiuderanno solo i Postamat e non le filiali. O meglio, al termine della giornata lavorativa dei dipendenti delle filiali, non sarà più possibile prelevare all’ATM di riferimento. Sì, avete capito benissimo. Addio prelievi dopo una determinata ora del giorno.

Il problema non sorge soltanto per quelle filiali che chiudono di sera, ma anche e soprattutto per tutte quelle che chiudono alle ore 14.00. In pratica, in alcuni centri urbani non si potrà prelevare da questo orario in poi, mentre in altre località, sarà possibile farlo entro le ore 19.00. Non si potrà più prelevare di sera e neanche di notte.

Ma perché sta accadendo una cosa del genere? Perché Poste Italiane ha preso questa decisione che, dall’esterno può sembrare assurda? Ebbene, dovete sapere che molti sportelli Postamat sono stati presi di mira dai ladri. Questi, per raggiungere il loro obiettivo, hanno causato danni non solo agli ATM, ma anche a tutte le filiali. Ed ecco che Poste ha deciso la chiusura dei Postamat dopo l’orario lavorativo delle filiali. Se avete bisogno di contante, vi conviene prelevarlo prima delle ore 18!