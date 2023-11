Netflix, il trucco per tenere l’abbonamento base e non guardare la pubblicità I Li freghi facilmente così

Senza girarci troppo intorno, Netflix, ultimamente, è stata al centro delle attenzioni negative di tutti gli utenti abbonati del mondo.

Ricorderete tutti le proteste relative al divieto della condivisione delle password degli account. Ci furono proteste assurde, soprattutto sulle varie piattaforme sociale, Twitter X su tutte. Ci furono anche inviti ad abbandonare la piattaforma, ma, grazie all’avvento del piano con pubblicità, Netflix non ha perso nessun utente.

Anzi, può dire che ci abbia anche guadagnato e non poco. Sì, perché sono state tantissime le nuove sottoscrizioni di abbonamenti con piano base con pubblicità. Questo, infatti, costa solo 5,49 euro al mese e da la possibilità di visionare tantissimi contenuti intervallati, però, dalle pubblicità prima, durante e dopo la visualizzazioni di film e serie tv.

E ciò di cui vogliamo parlarvi ha come protagonista proprio questo piano economico di Netflix. Innanzitutto, vi diciamo che dal 1* gennaio 2024, anche gli utenti che hanno sottoscritto questo particolare piano di abbonamento, avranno la possibilità di scaricare i contenuti preferiti per guardarli offline. Ciò era permesso soltanto ai possessori di piani più costosi.

Insomma, si tratta di un grandissimo passo in avanti. E, poi, dovete sapere che c’é un trucchetto davvero fantastico che riguarda questa tipologia di abbonamento. Sì, perché potrete dire addio alla pubblicità. Avete capito benissimo! Ed è anche un trucchetto totalmente legale. Per questo motivo, vogliamo presentarvelo nell’articolo. Dovete, per forza di cose, conoscerlo.

Netflix e piano base con pubblicità: con questo trucchetto gli direte addio!

Se state pensando che dovete effettuare l’upgrade ad un piano più costoso, vi state sbagliando completamente di grosso! Non vi consiglieremmo mai qualcosa di così ovvio. Noi vi diremo come continuare ad usufruire dei servigi del piano più economico in assoluto senza dover visionare quella fastidiosissima pubblicità. Pronti a scoprirlo insieme a noi? Siamo sicuri che ci ringrazierete.

Mettere in pratica questo trucchetto è davvero molto semplice e non vi costa alcuna fatica se non quelle di mettervi comodamente sul vostro divano di casa, accendere la Tv ed avviare Netflix! E’ uno sforzo che si può fare, vero? Veniamo, adesso, al trucchetto di cui vogliamo parlarvi. In realtà, più che di trucchetto, si tratta di un aggiornamento della piattaforma.

Ebbene sì, è stata Netflix stessa ad annunciarlo. In pratica, possiamo definirla una sorta di promozione: “se ne vedi tre, il quarto è gratis!“. In pratica, quando gli utenti saranno dinanzi agli schermi a visionare le serie Tv, vedranno tre episodi con pubblicità, mentre il quarto ne sarà completamente privo. Attenzione, però, perché per ottenere questa fantastica possibilità, bisognerà attente l’inizio del 2024.