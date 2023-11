MediaWorld, sconto illegale su questa smart tv Samsung I La paghi 500€ in meno

MediaWorld, nell’occasione del Black Friday, ha presentato un’offerta per una televisione davvero ‘smart’, sotto ogni profilo. Scopriamolo insieme.

E’ ormai tempo di Black Friday e i negozi – fisici e virtuali – di tutto il mondo si popolano di ogni genere di prodotto, di goodies offerti in svendita agli avidi clienti che li popolano. E sebbene il ruolo da leone venga svolto, come ogni anno, dai fratelli maggiori quali Amazon e Ebay, non mancano offerte interessanti dai siti minoritari. A partire da MediaWorld.

In realtà il reale nome di MediaWorld è MediaMarkt. Si tratta di una catena di distribuzione specializzata nell’elettronica e negli elettrodomestici di consumo; è oggigiorno presente in Cina e in tutta Europa; dall’Austria, al Belgio, alla Grecia, ai Paesi Bassi, alla Polonia, alla Spagna, alla Svezia, alla Svizzera, giungendo persino in Turchia. In Italia è giunta dal 1991 ed è attiva con 117 filiali.

In quest’ambito l’Italia è uno dei mercati di riferimento principali; si penso che il primo negozio, aperto negli anni Novanta, venne inaugurato in provincia di Bergamo. Oggigiorno MediaWorld, sempre all’interno della compagnia, affianca anche sul territorio italiano i magazzini Saturn e aveva persino un negozio online dedicato ai videogiochi, poi chiuso, nel 2017; ‘redcoon‘, oggigiorno inaccessibile.

Nel caso in questione MediaWorld offre in vendita uno schermo di televisore di altissimo livello; tecnicamente un Neo QLED di Samsung, edizione 2023. Un regalo destinato a durare a lungo, ad essere usato per molti anni.

Tutti i dettagli della televisione in vendita, ecco le specifiche

Scendendo nello specifico la televisione viene venduta a 1205, 99 euro mediante il sito web di MediaWorld. Il costo ‘normale’ sarebbe di ben cinquecento euro superiore, cioè 1699. Scendendo nel dettaglio il risparmio pertanto si assesta su 493,01 euro.

Il modello è recente – 2023 data di uscita- e questo già depone a suo favore. Inoltre, approfondendo le specifiche tecniche, il Samsung in questione presenta un pannello da 50 pollici con risoluzione 4k (3840×2160 pixel) e tutte le funzionalità smart che è lecito aspettarsi. Ad esempio i Quantum Mini Led permettono di controllare la luce in ogni suo dettaglio; e l’AI viene utilizzata per migliorare la qualità dell’immagine grazie alle reti neurali.

Infine lo schermo è antiriflesso, gli altoparlanti il top della gamma e le possibilità di streaming, sempre grazie all’AI, elevate all’ennesima potenza. Un televisore pertanto adatto tanto al gaming, quanto ai contenuti video; adatto a ogni tipologia di cliente.