Instagram, il tasto segreto per sbloccare le notifiche nascoste I Per i curiosoni è la svolta

Spesso vi parliamo dell’importanza della conoscenza piena di tutti i dispositivi in possesso, dagli smartphone agli elettrodomestici.

E dovete sapere che questa regola vale anche per tutte le applicazioni che si scaricano ed installano sui propri dispositivi. In particolar modo, bisogna conoscere tutto ciò che le piattaforme social offrono, anche le cose più nascoste. E’ questo anche il caso di Instagram, quello che può essere definito il social fotografico per eccellenza.

Come ben sapete, questo è di proprietà di Meta ed è nato nel lontano 2010. Sono, ormai, ben 23 anni che è sulla scena ed ha resistito agli attacchi, su più fronti, di altre piattaforme. Anzi, possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che non solo ha resistito agli attacchi, ma, ancora oggi, sono davvero tantissimi gli utenti che lo utilizzano.

Si tratta di una piattaforma in cui le emozioni vengono tradotte in foto e video. Sono questi gli strumenti di comunicazione degli utenti che interagiscono tra loro con commenti e reazioni. Come abbiamo già ampiamente accennato, è una piattaforma molto, ma molto utilizzata. Al suo interno si possono trovare numerosi contenuti dai temi più disparati.

E’ fatto di foto, storie, video, Reels, ma esiste anche qualcosa di nascosto di cui vogliamo parlarvi in questo articolo. Si tratta di uno strumento che potremmo definire super segreto, ma che, una volta conosciuto, diventa di fondamentale importanza. Siamo sicuri che non lo lascerete più. Vediamo, allora, insieme e facciamo la sua conoscenza.

Ecco il pulsante che vi sblocca qualcosa di fantastico: è una vera e propria manna dal cielo!

Si tratta di qualcosa che vi cambierà letteralmente la vita. Soprattutto se siete tra quelli che utilizzano Instagram dalla mattina alla sera ed in maniera massiva, non potete non conoscere questo pulsante che vi renderà molto più semplice la vita. Quando si utilizza tanto questa App, arriva sempre un numero molto elevato di notifiche.

Per star dietro a tutte queste, si rischia praticamente di impazzire. Ed ecco che arriva in soccorso proprio questo pulsante che risulta essere segreto ai più. Per attivare la funzionalità a cui quest’ultimo da accesso è davvero molto semplice ed anche velocissimo. Innanzitutto, bisogna aprire l’applicazione in questione.

Una volta al suo interno, dovrete cliccare sulla parte dedicata alle notifiche. Ed è qui che avviene la magia. Se guardate bene, in altro a destra c’é il pulsante che fa per voi! Si tratta del pulsante “Filtri“. Se ci cliccate su, potrete personalizzare la sezione notifiche a vostro piacimento. Potrete, così, rendere visibili solo i commenti piuttosto che le interazioni. Insomma, potrete fare ciò che più vi aggrada.