Televisione, l’errore col telecomando ti costa 20€ in più in bolletta I Ti basterebbe fare così

Sprecare soldi è una delle paure più grandi di tutti i cittadini italiani, soprattutto oggigiorno con la crisi economica e sociale in atto.

Conosciamo tutti quello che sta succedendo negli ultimi mesi. I prezzi di tutti i beni e di tutti i servizi sono arrivati alle stelle. Pensiamo, ad esempio, ai carburanti che hanno superato la soglia di allerta dei 2 euro al litro. Ma non bisogna dimenticare che anche i beni di prima necessità hanno raggiunto prezzi che dire proibitivi non è un eccesso.

Certo, è stato avviato il trimestre contro l’inflazione proprio per sopperire alle difficoltà economiche sopraggiunte alle famiglie. Ciò che fa più paura, però, sono sicuramente le bollette energetiche. Come ben sapete, ci sono stati aumenti su aumenti. E già il mese di ottobre si è presentato con questi maledettissimi rincari.

Purtroppo, però, non è finita qui. E le previsioni non sono affatto positive. Sì, perché a causa del conflitto in Medio Oriente che st facendo vittime innocenti, si potranno avere ulteriori aumenti proprio in vista della stagione invernale. Ponendo l’attenzione sulle bollette della fornitura dell’energia elettrica, poi, si ritengono colpevoli soprattutto gli elettrodomestici.

Ed è verissimo, perché questi sono tutti dispositivi energivori. Dovete sapere, però, che ci sono degli errori che si mettono in atto che fanno lievitare di tantissimo la bolletta. Vogliamo parlare di uno di questi che vede protagonista assoluto il telecomando del vostro televisore. Sì, avete capito proprio benissimo: un oggetto piccolissimo capace di fare danni enormi.

Un errore comune, ma evitabile fa aumentare la bolletta della luce!

Ebbene sì, lo abbiamo già accennato in precedenza che il telecomando del vostro televisore può essere fonte di rincari. La televisione in casa tiene compagnia a tutte le famiglie. In particolar modo, di sera o durante le giornate di pioggia invernali, non c’é niente di meglio che rilassarsi dinanzi allo schermo di un TV, sul divano, in compagnia di film e serie Tv.

Ovviamente, senza disdegnare una bella tazza di cioccolata calda o una tisana. Dovete sapere, però, che la stragrande maggioranza degli utenti, fa un errore a dir poco tragico. E il protagonista dell’errore, come già detto, è il telecomando della televisione che si ha tra le proprie mani. Sì, perché si ha una abitudine alquanto scorretta.

E questa riguarda l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio proprio col telecomando. Ebbene sì, perché la televisione continuerà a consumare energia poiché è messa in standby e non chiusa. Pensate che potrà arrivare ad avere dei costi per i consumi pari o anche superiori ai 20 euro all’anno. Il nostro consiglio è quello di inserire la spina in una multipresa con interruttore in modo da spegnerla completamente.