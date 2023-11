Netflix, quinta stagione Stranger Things: preparati sta arrivando I È molto prima di quanto pensi

Quale futuro per la serie Stranger Things di Netflix? La nuova stagione è ancora lontana nel tempo, i pronostici sono incerti.

Man mano che diminuisce l’offerta dei film nel catalogo e, nel contempo, aumentano i prezzi degli abbonamenti e gli intermezzi pubblicitari, le diverse offerte streaming devono sempre più ‘scommettere’ sulle proprie esclusive. E nel caso di Netflix c’è un’unica grande esclusiva, un’unica grande serie che tutti, ma proprio tutti voglio vedere: Stranger Things.

Quando giungerà pertanto la prossima stagione di Stranger Things? Non è granché chiaro. La quinta stagione, concepita dai fratelli Duffer, ha sofferto molto lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori in atto a Hollywood; e ha accumulato ritardo dopo ritardo, rimanendo, per dirla all’inglese ‘dead on the tracks‘.

Naturalmente Netflix non rinuncerà mai alla sua metaforica gallina dalle uova d’oro e pertanto i fan non devono temere; la serie, poche ciance, deve essere fatta e si farà; però occorre considerare come e quando. Negli ultimi tempi sono emerse delle nuove – importanti – indiscrezioni. Scopriamole insieme.

E’ stato proprio il co-creatore Ross Duffer a commentare sulla sua nuova creazione, svelando ulteriori novità in campo. In particolare fatale è stata un’interlocuzione col famoso giornale Variety, durante cui Duffer si è lasciato sfuggire diverse indiscrezioni sulla prosecuzione della serie.

Il futuro di Stranger Things, uno sguardo (insieme) alla nuova stagione

Secondo le affermazioni di Variety – da prendere cum grano salis – la nuova stagione prevede uno scontro tra Undici e Uno; inoltre verrà sviluppato maggiormente il carattere di Will, a suo tempo scomparso nel Sottosopra. Will aveva anche fatto molto parlare di sé in tutt’altro ambito, ovvero per il suo coming out.

Secondo Duffer Will, in precedenza introverso e fragile, diventerà un uomo adulto, avrà un percorso di crescita notevolissimo. Anche a livello di relazioni sentimentali, un vero ‘collante’ per la serie.

L’aspettativa inoltre è molto alta, diciamo pure altissima, per l’ingresso in scena di Linda Hamilton, conosciuta ai più anziani per il ruolo di Terminator e Terminator 2, una ‘veterana’ dell’azione e della fantascienza. Non sappiamo ancora quale ruolo rivestirà. Di certo c’è in effetti solo il titolo del primo episodio: ‘The Crawl‘.

La quinta stagione, ad ogni modo, dovrebbe segnare un punto di svolta, un ‘turning pont’; vi saranno davvero tante rivelazioni importanti. la data di uscita al momento non è nota, i più parlano di un generico 2025.