Google Pixel Watch 2: questo smartwatch rivoluzionerà il mercato I Finalmente ci sono riusciti

Lo smartwatch che rivoluzionerà il mercato è proprio questo Google Pixel Watch 2. Finalmente ci sono riusciti per davvero.

Che Google sia in grado di creare dei dispositivi elettronici che offrono elevate prestazioni non poteva che essere scontato. Gli appassionati del marchio conosceranno perfettamente i Pixel, gli smartphone a marchio Google che integra un levato livello tecnologico, con una serie di funzionalità che non sono presenti nemmeno negli smartphone di fascia più elevata.

Questi sono i capisaldi che hanno permesso a Google di guadagnarsi una buona fetta di mercato per quello che riguarda gli smartphone che offrono elevate prestazioni. Google piace e questo lo si sapeva, non è certo un caso se ad oggi, un colosso come Huawei sia guardato con non poca diffidenza solo perchè non ha i servizi Google. Ma adesso Google Pixel non è solo smartphone.

L’azienda propone i suoi smartwatch sempre a marchio Pixel. Arrivato alla seconda versione, l’orologio intelligente a marchio google promette do dare battaglia anche all’Apple Watch che come tutto sappiamo, ha il primato assoluto sul mercato, soprattutto con i suoi moderni Ultra I e II.

Ma torniamo al nostro Pixel Watch 2, sembra proprio che sia un orologio che per via delle sue caratteristiche specifiche è in grado di dare del filo da torcere a tutti gli altri prodotti dello stesso segmento. Allora è proprio il momento di conoscerlo da vicino.

Piccolo nelle dimensioni, ma grande nelle prestazioni

Pixel Watch 2 strizza l’occhio a tutti coloro che non apprezzano quelli che Andrea Galeazzi, il noto YouTuber che fa recensioni di prodotti tech, chiama “padelloni”. Un orologio dalle di dimensioni non esagerate, ma che comunque offre delle notevoli prestazioni. Questo particolare lo rende perfetto per tutti coloro che praticano sport e utilizzano l’orologio intelligente per monitorare gli allenamenti.

L’orologio è certificato IP68, questo vuol dire che è resistente anche alle immersioni fino a 5 ATM e nell’aspetto appare veramente ben realizzato. Il cinturino in silicone completa una linea elegante ma sportiva allo stesso tempo. Perfetto in qualunque occasione.

Le altre caratteristiche del Google Pixel Watch 2

Il comparto dei sensori utilizzato da Google Pixel Watch 2 è tra i più precisi in assoluto. Sembra che molto di questo sia dovuto a Fitbit presente al suo interno. I dati che vengono rilevati sono praticamente perfetti, come non ci si aspetta da un semplice orologio. Molto interessante è la rilevazione del sudore cutaneo per misurare il livello di stress.

Il processore utilizzato è il Qualcomm Wear 5100, con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. L’interfaccia è estremamente fluida, semplice da utilizzare anche nel caso in cui non si è molto ferrati sull’uso della tecnologia. Insomma, lo smartwatch quasi perfetto a meno di 400 euro.