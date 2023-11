Contatore, sei obbligato a cambiarlo: costa uno sbotto ma se non lo fai la multa è spropositata

Ci sono brutte, anzi bruttissime notizie per tutte le famiglie italiane perché saranno costrette ad un nuovo ed ulteriore esborso di danaro.

Sì, avete capito benissimo. Non bastavano i rincari degli ultimi mesi. E parliamo degli aumenti dei prezzi dei beni di prima necessità, ma non solo. Infatti, ormai da settembre i carburanti hanno visto salire alle stelle i loro prezzi e, da un po’ di tempo, hanno superato la soglia dei due euro al litro. Per non parlare, poi, delle bollette.

Che siano della fornitura di energia elettrica, della fornitura di acqua o di gas, queste hanno subito degli aumenti pazzeschi. E, dopo i rincari della stagione autunnale, ecco che le previsioni hanno annunciato ulteriori rincari a causa del conflitto nefasto in Medio Oriente. I tempi della stasi e della sensibile diminuzione estiva sono dolci, ma, ormai, lontani ricordi.

Le famiglie italiane sono pronte, adesso, ad armarsi nuovamente di pazienza per mettere in atto quei trucchetti che le hanno aiutate nei momenti di difficoltà economica la scorsa stagione invernale. Sono pronte a tirar fuori dai cassetti tutti gli escamotage possibili. Ovviamente, un grande aiuto verrà anche dal Bonus Bollette ancora in vigore.

Purtroppo, però, ecco arrivare una nuova notizia poco confortante. Ne abbiamo dato cenno in apertura. In pratica, si tratta di una nuova voce di spesa per tutte le famiglie italiane. E bisogna anche farlo presto, il più presto possibile per non incorrere in sanzioni che farebbero rimpiangere il mancato acquisto. Vediamo cosa succede.

Meglio un contatore nuovo oggi che una sanzione da capogiro domani!

Ebbene sì, questo potrebbe essere il miglior riassunto della situazione che si potesse fare. Dovete sapere, infatti, che bisogna assolutamente sostituire i contatori vecchi con quelli nuovi. A stabilirlo è stata l’Unione Europea e un mancato assolvimento dell’obbligo, porterà, sicuramente, a sanzioni che farebbero rimpiangere il mancato acquisto.

Il cambio del contatore, in realtà, è funzionale all’assolvimento degli obblighi di Legge. Sì, perché si è pensato, per contrastare i consumi energetici e, ovviamente, per razionalizzare i costi, di razionare i consumi energetici. Bisognerà munirsi di smart meter, ovvero di Contatori intelligenti, in grado di tenere a bada i consumi familiari.

In un momento in cui si discute del razionamento dalle 8 alle 19 dell’erogazione dell’energia elettrica, questi contatori consentiranno di evitare delle multe salatissime se si sfora la quantità di energia imposta. Insomma, attenzione quando utilizzate i vostri elettrodomestici insieme. Fate prima la lavatrice e, poi, la lavastoviglie o viceversa e nulla vi accadrà. Eviterete sanzioni assurde!