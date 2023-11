Bolletta gas, il trucco del tecnico per risparmiare col riscaldamento I È un segreto che sanno solo loro

Le giornate stanno iniziando ad essere più fredde e ci si sta avvicinando alla stagione invernale, per cui si ha bisogno del riscaldamento.

Ovviamente, stiamo parlando delle abitazioni. Pensate come sarebbe tornare a casa dopo una giornata lunga ed intensa di lavoro e di dover combattere con il freddo. Certo, ci si potrebbe imbottire con maglioni di lana o di pile. E, poi, di potrebbe optare per più piumoni e coperte sul letto. Ma c’è una soluzione molto semplice per godere di un po’ di tepore rilassante.

Parliamo, ovviamente, dei termosifoni. Sono quei dispositivi magici che, grazie all’acqua calda prodotta dalla caldaia, donano il caldo alle abitazioni. Purtroppo, però, come ben sapete, il costo della componente energetica negli ultimi tempi è schizzato al rialzo. Ciò si nota all’interno delle bollette del gas e della luce.

E sono molto gli utenti che hanno paura di accendere il riscaldamento in casa. Dovete sapere, però, che di trucchetti per ottenere una buona dose di risparmio, ce ne sono davvero tantissimi. Dovete sapere, ad esempio, che sarebbe meglio evitare di avere mobili, sedie, tavoli dinanzi ai vostri termosifoni. Si, perché consumerete solo energia senza ottenere la giusta dose di caldo appagante.

Un altro trucchetto fondamentale è quello di riscaldare soltanto la stanza in cui ci si trova. Non occorre riscaldarle tutte. Meglio fare così per risparmiare. Ma c’è un trucchetto fantastico che solo i tecnici conoscono ed ora, in questo momento di forte crisi, hanno ritenuto opportuno svelarlo. Vediamolo insieme.

Il segreto è svelato: i tecnici lo hanno fatto!

Ebbene sì, hanno ritenuto opportuno farlo per aiutare tutti i cittadini in difficoltà in questo momento davvero tragico. Certo, ci sarebbe da parlare di altri escamotage, come quello della carta stagnola dietro i termosifoni affinché l’aria calda non venga assorbita dai muri. Si, perché la carta stagnola rifletterà il caldo all’interno della stanza.

E, poi, come non menzionare il fatto che bisogna spurgare i termosifoni. Molto spesso ci sono delle zone fredde nei radiatori. Ciò vuol dire che c’è presenza di aria che va rimossa. Ma il trucco su cui vogliamo focalizzare la vostra attenzione, riguarda altro. In realtà, riguarda, molto da vicino, proprio i radiatori.

Gli esperti asseriscono che, per raggiungere l’obiettivo comune, il risparmio, bisognerà acquistare ed installare un piccolissimo dispositivo sui vostri termosifoni. Parliamo dei termostati. Questi saranno in grado di controllare la temperatura della stanza. E potrete anche impostare una temperatura diversa in base alla tipologia di stanza. Provare per credere!