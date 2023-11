Tv, c’è un trucco per guardare Netflix, Disney+ e Amazon e risparmiare 180€ all’anno I Cosa aspetti

Le piattaforme che consentono di visionare contenuti on demand sono diventate numerose e tutte offrono un mare di contenuti fantastici.

Possiamo dire che c’é l’imbarazzo della scelta e, molto spesso, si ha proprio difficoltà a scegliere quale piattaforma mettere in moto e quale contenuto visionare. Ovviamente, tutte hanno un costo. E questo è costituito dall’abbonamento, mensile o annuale da sottoscrivere. C’é da dire, però, che ogni piattaforma ha diversi piani tariffari.

In realtà, fino ad ora, ce ne era una che ne prevedeva soltanto uno, ma dal primo novembre, anche questa ha seguito la strada tracciata da Netflix. Fatta questa premessa, bisogna dire che le tre piattaforme maggiormente utilizzate siano Prime Video, Disney+ e Netflix. Sottoscrivere un abbonamento a tutte queste è oneroso.

Si finisce con lo sborsare, alla fine dell’anno, una cifra davvero enorme. E, nel contesto storico ed economico che stiamo vivendo, l’obiettivo maggiormente perseguito da tutti è il risparmio. E’ aumentato tutto e non si riesce ad arrivare alla fine del mese. Dovete sapere, però, che un rimedio c’é e vi consentirà di continuare a visionare queste piattaforme.

Ma senza dover, per forza di cose, sborsare tantissimi soldi. Attenzione, però, perché non parliamo di trucchi illegali. No, non lo faremmo mai. Si tratta di un consiglio importantissimo che, se seguito alla lettera, vi farà risparmiare ben 180 euro. Non è assolutamente una cifra di poco conto. Vediamo, allora, di cosa si tratta e, soprattutto, come fare.

Disney+, Netflix e Prime Video: come guardarli senza spendere un botto.

Lo abbiamo già accennato che abbonarsi a tutte queste piattaforme ha un costo non di poco conto. Ma per ottenere un po’ di risparmio senza rinunciare a nessuno contenuto, c’é bisogno di un’attenta pianificazione. Innanzitutto, si potrebbe pensare di effettuare una rotazione. Basterà abbonarsi ad una piattaforma alla volta ogni quattro mesi. Ma non è tutto.

Sì, avete capito benissimo. Questo vi permetterà di risparmiare una bella cifra, soprattutto nel caso in cui doveste scegliere il piano di abbonamento più economico previsto dalle aziende in questione. Ovviamente, dovrete segnare in agenda la data di scadenza prima della quale disdire l’abbonamento sottoscritto in modo da non avere un addebito ulteriore.

Bisognerebbe, poi, stare molto, ma molto attenti alle offerte previste. E’ da poco scaduta, ad esempio, quella relativa a Disney+ che consentiva di abbonarsi alla piattaforma ad un costo irrisorio per ben 3 mesi. Parliamo di 1,99 euro al mese. Infine, una delle migliori soluzioni è quella che prevede la sottoscrizione di un abbonamento annuale!