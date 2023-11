Termosifoni, il trucco: ti basta un cacciavite I Scaldi la casa più velocemente e risparmi in bolletta

Di trucchi per raggiungere l’obiettivo comune dei cittadini, ovvero, il risparmio in bolletta, ce ne sono davvero tantissimi in giro.

E la quantità di quelli che abbiamo preso in esame nell’ultimo periodo è davvero enorme. E questi trucchetti riguardano sia le bollette relative alla fornitura dell’energia elettrica, sia quelle che riguardano la fornitura del gas. In rari casi, poi, vi abbiamo parlato delle bollette della fornitura idrica. In questo articolo, vogliamo focalizzare l’attenzione sulle bollette del gas.

Soprattutto in questo periodo, con l’avvicinarsi dell’inverno, si sente sempre più il bisogno di riscaldare le proprie abitazioni. Ed il metodo, ancora oggi, maggiormente utilizzato, risulta essere quello dei termosifoni. Sì, quei bei radiatori presenti nelle abitazioni che, grazie all’acqua calda prodotta dalla caldaia a gas, riescono a donare del rilassante tepore a tutti.

Purtroppo, però, ci si ritrova, dopo il loro utilizzo, di fronte a bollette stratosferiche, da capogiro. Molti, per risparmiare seguono il consiglio di tenere accesi e funzionanti solo quelli che si trovano nelle stanze frequentate. In pratica, li accendono e li spengono al bisogno. Altri, invece, mettono delle pellicole riflettenti dietro questi dispositivi per non far disperdere nei muri il calore prodotto.

Dovete sapere, però, che esiste un trucchetto davvero formidabile che vi consentirà di riscaldare casa in maniera molto più veloce e, soprattutto, senza dovere spendere un botto di soldi in bolletta alla fine del periodo di fatturazione. E tutto si può fare con un semplice oggetto. Andiamo a vederlo insieme, in modo che possiate metterlo in pratica.

Basta un cacciavite ed il gioco è fatto: più caldo e maggiore risparmio!

Sì, avete capito benissimo. Serve solo un cacciavite e no, non ne avrete bisogno per smontare questi dispositivi. Dovete sapere che, molto spesso, capita alle famiglie italiane di ritrovarsi di fronte a termosifoni che non funzionano al meglio. In pratica, ci si ritrova con molte zone dei radiatori che fanno fatica a riscaldarsi e, in alcuni casi, risultano essere proprio fredde.

Ciò succede nel momento in cui c’é una grande quantità di aria all’interno dei radiatori che va ad ostacolare il normale passaggio dell’acqua calda. Ecco che, allora, viene in soccorso di tutte le famiglie italiane l’arnese di cui abbiamo dato cenno poco fa: il cacciavite! Ma a cosa serve? Beh, possiamo dire che sia molto semplice la risposta.

Basterà armarsi di quest’ultimo, svitare le valvole presenti sui termosifoni e far fuoriuscire tutta l’aria presente al loro interno. Quando finisce, ve ne accorgerete dato che inizierà a uscire l’acqua. Ovviamente, quando farete questa operazione, vi raccomandiamo di mettere una bacinella sotto i dispositivi per non allagarvi. Una volta fatta questa operazione, noterete un cambiamento epocale.