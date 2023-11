Frigorifero, col trucco del tappo di sughero non sarà più un tuo problema I Mettilo in questo punto

Se non ti hanno mai parlato del trucco del tappo di sughero, sappi che se lo utilizzerai non avrai più questo problema.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più importanti della nostra abitazione. Certo a meno che tu non voglia sperimentare qualche metodo antico per conservare i cibi, allora potremmo prendere un libro sulla preistoria e scoprire come facevano. Ma considerando che la clava l’abbiamo deposta da tempo, forse è proprio il caso di prenderci cura del nostro frigorifero.

Questo elettrodomestico dovrebbe sempre presentarsi pulito e privo di elementi che possano rovinare ciò che conserviamo al suo interno. I cibi che quasi quotidianamente compriamo vanno spesso incontro a veloce deperimento. Questo si traduce, probabilmente, in cattivo odore all’interno del frigo e la presenza di muffe indesiderate.

Per evitare che questo influisca su tutto ciò che abbiamo all’interno del frigo, è di estrema importanza procedere con la pulizia e la manutenzione periodica dell’elettrodomestico. Si tratta innanzitutto di una questione di igiene, ma anche di risparmio. Un frigorifero sempre pulito ed in ordine, permette di spendere una cifra di gran lunga minore per la propria spesa alimentare.

Nei negozi specializzati in prodotti per l’igiene della casa, sono molti i detersivi che potrebbero essere utilizzati per pulire il frigo, ma ci sono alcuni rimedi naturali che si rivelano altrettanto efficaci, ma sicuramente molto più economici. Ecco il rimedio del tappo di sughero, il tipico rimedio della nonna.

Come pulire efficacemente il frigorifero

Prima di spiegare come utilizzare il metodo del tappo di sughero occorre innanzitutto capire come procedere con la pulizia del frigorifero. Questa dovrebbe avvenire in maniera regolare circa una volta in settimana, in concomitanza con le grandi spese che settimanalmente una famiglia compie. Si tratta di un’accortezza indispensabile se si desidera avere un frigo sempre perfettamente pulito e dove non prolifichino muffe e batteri. Il procedimento da seguire è molto semplice.

Innanzitutto è consigliabile spegnere il frigo, staccando la spina, poi si procede togliendo tutti gli alimenti e quindi tenendo solo quelli che possono ancora essere utilizzati. Con acqua tiepida e aceto si procede pulendo il frigo, quindi risciacquare utilizzando un panno morbido. Importante pulire anche la guarnizione e asciugarla con molta cura. Solo alla dine della pulizia sarà possibile accendere di nuovo il frigo e quindi rimettere i cibi al suo interno. Questo è il momento in cui potrete utilizzare il tappo di sughero.

Il trucchetto del tappo di sughero

Per evitare che nonostante tu abbia pulito a fondo il tuo frigorifero, vi siano muffe e cattivi odori, ti consigliamo di utilizzare il trucchetto del tappo di sughero. Sarà sufficiente tagliare il tappo a metà e lasciarlo in uno dei ripiani della porta del frigorifero. Il tappo di sughero sarà così in grado di assorbire l’umidità che è la causa principale della comparsa della muffa.

Inoltre è possibile mettere sul tappo di sughero qualche goccia di olio essenziale, in questo modo non solo verrà assorbita l’umidità, ma si profumerà anche l’elettrodomestico. Il consiglio è quello di cambiare il tappo al suo interno almeno ogni 2 o 3 giorni.