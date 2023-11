Canone Rai, chi non paga nel 2024: potresti essere tra i fortunati I Risparmi 70€ se sei tra loro

E’ inutile girarci su, il Canone Rai è la tassa più fortemente odiata da tutti i cittadini italiani sin da quando è arrivata nel lontano 1938.

Nel corso del tempo si sono registrati numerosissimi aumenti di questa tassa sul possesso di apparecchi atti alla riproduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive. In pratica, chi ha un televisore, pagato con i propri soldi, deve pagare la tassa sul possesso. Dicevamo che nel corso del tempo questo ha subito rincari.

E questo andamento c’è stato fino al 2016, quando il Governo Renzi lo fissò a 90 euro annuali e lo immise all’interno delle bollette della fornitura di energia elettrica. Fino ad allora, si sborsavano fino a 116 euro all’anno. Si decise di metterlo in bolletta con pagamento dilazionato, per evitare l’enorme evasione fiscale che si registrava.

Dovete sapere, poi, che dal 2024, il suo costo diminuirà nuovamente. Ebbene sì, innanzitutto, dimenticatevi la sua immissione all’interno delle utenze telefoniche. Il suo costo, poi, è stato fissato in 70 euro, ben venti euro in meno rispetto ad oggi. Si può certamente dire che sia un’altra vittoria per tutti i cittadini.

Si tratta di un bel risparmio, non credete? Dovete sapere, poi, che si può ottenere ancora maggiore risparmio grazie ad una fantastica opportunità che vi consentirà di non dover sborsare neanche un solo centesimo di euro per il Canone Rai! Vediamo chi sono questi fortunati. Così potrete capire se lo siete anche voi. Pronti a scoprirlo?

Canone Rai 2024: ecco i fortunati che non lo pagheranno!

E dovete sapere che lo stabilisce la Legge italiana. Possiamo dire che ci troviamo di fronte a dei “fortunati per Legge“! Vediamo, allora quali sono i casi previsti dalla normativa del nostro paese. Innanzitutto, vi diciamo che i rivenditori rientrano tra i fortunati, così come anche i diplomatici, i militari Nato che sono di stanza nel nostro paese ed anche i militari delle forze armate italiane. Ma, attenzione, non finisce assolutamente qui.

Si, perché possono usufruire di quella che è l’esenzione dal pagamento del Canone Rai, tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 75 anni di età ed il cui reddito complessivo annuale familiare non superi gli 8 mila euro. Per ottenere l’esonero annuale bisogna presentare domanda con autodichiarazione entro il 30 aprile 2024.

Nel caso in cui non si rispetti questa scadenza, si può richiedere l’esenzione parziale, presentando la stessa documentazione entro il 31 luglio. Ma non è finita qui. Anche tutti coloro i quali non sono in possesso di alcun apparecchio televisivo in casa, possono richiedere l’esenzione dal pagamento del Canone. Attenzione, però, perché l’agenzia delle Entrate metterà in atto controlli capillari su tutto il territorio nazionale.