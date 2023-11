Caldaia, il trucco ti farà spendere la metà questo inverno I Lo sanno tutti i tecnici del gas

Utilizzando questo semplice trucchetto per la tua caldaia potrai risparmiare più della metà il prossimo inverno.

Quando l’inverno incombe nelle case di tutti gli italiani, ci sono le famiglie che iniziano a fare i conti con la loro bolletta e con le spese che l’inverno porta con se. Perchè se in piena estate il denaro viene speso per concedersi una vacanza, in inverno lo stipendio sparisce appena arrivano le bollette. Una realtà a cui, ormai, si è abituati da molto tempo, considerando che il caro bolletta non è assolutamente nulla di nuovo.

Sono anni che se ne sente parlare e ogni anno la situazione sembra peggiorare notevolmente. Purtroppo però, tanto il gas quanto l’energia elettrica sono due beni di cui non si può fare a meno, a maggior ragione nei mesi freddi, quando il buio arriva prima e quando il freddo bussa alla porta. Per fortuna che a più riprese compaiono sul web alcune guide pratiche su come è possibile risparmiare.

In tutti questi anni di impenni del prezzo dell’energia elettrica l’unica cosa certa è che buona parte del risparmio dipende dalle nostre abitudini e dalla nostra capacità di adottare le migliori soluzioni per il risparmio. Ovviamente ci riferiamo tanto a quello dell’energia elettrica che del gas. La brutta notizia di un nuovo aumento dei prezzi è già piombata addosso sugli italiani, non resta altro da fare se non adottare nuove misure.

Quindi innanzitutto cerchiamo di rendere la nostra abitazione efficiente e poi è possibile applicare questo piccolo trucchetto. Scommettiamo che avrai un buon risparmio?

Il risparmio si compone di piccole azioni

Se vuoi avere veramente un grande risparmio puoi solo procedere con piccoli e quotidiani gesti che ti permetteranno di godere a fine anno di un notevole risparmio. Nella nostra quotidianità possiamo mettere in atto delle scelte e degli accorgimenti che ci permettono di accumulare un consistente risparmio. Innanzitutto è importante che i tuoi infissi non siano causa di dispersione di calore. Questo è una delle cause che provoca il maggior consumo.

Ovviamente influisce sul consumo anche la manutenzione periodica che si fa della caldaia stessa. Se l’apparecchio non è in buone condizioni per il suo funzionamento, tendenzialmente consumerà molto di più rispetto a una caldaia che non viene mai controllata. Quindi è importante procedere con la revisione annuale e controllando sempre che i parametri siano corretti.

Ecco il trucchetto per risparmiare

Gli esperti del risparmio in termini di gas consumato ci dicono che c’è un modo molto efficace per riuscire a risparmiare. In questo caso il trucco è molto semplice, sarà sufficiente andare ad abbassare la temperatura del flusso ai loro radiatori andando ad utilizzare i controlli sulla caldaia. Sembra proprio che facendo così la bolletta si possa abbassare notevolmente.

Occorre però prestare attenzione ad alcune specifiche condizioni. Se il tuo sistema ha un serbatoio di acqua calda che viene riscaldato da una caldaia separata occorre non andare mai su una tempera che sia al di sotto dei 60 gradi per evitare che si accumulino batteri nel serbatoio dell’acqua, che sarebbe un problema, forse anche peggiore. Inoltre è importante andare a disattivare la funzione di preriscaldamento della caldaia che non fa altro che andare a incidere maggiormente sul consumo.