Bollette gas, ti prende un colpo quando scopri quanto pagherai in più I Previsioni catastrofiche

Previsioni catastrofiche per tutte le famiglie italiane. A ogni consumatore prende un colpo quando scopre quanto pagherà realmente.

Nostri cari consumatori è tempo di fare un piccolo punto della situazione. Purtroppo non vorremmo mai darvi una brutta notizia, ma sembra proprio che il caro bolletta continuerà ad essere presente nella vita di ognuno di noi. In fondo l’atteggiamento tipico del consumatore è di colui che si rassegna all’aumento dei prezzi, ma in fondo spesa che la tendenza migliori… prima o poi.

I dati purtroppo, almeno fino a questo momento, non sono affatto incoraggianti. In effetti sembra proprio, almeno per quello che dicono gli esperti, che le bollette continueranno ad aumentare. In passato si dava la colpa della tendenza in salita dei prezzi, all’inflazione, che poi nessuno sapeva realmente cosa fosse. Poi c’è stato il Covid ed era inevitabile che i prezzi continuassero a salire.

La guerra in Ucraina ci ha dato il colpo di grazia. Difficile non rendersi conto che di giorno tutti i prezzi tendono a salire e il prezzo del gas non poteva certo essere un’eccezione a questa regola generale. Purtroppo il rincaro ci sarà e sarà anche piuttosto importante, con un peso sul bilancio familiare che potrebbe essere anche non di poco conto.

In una prospettiva di questo genere, si rivela di vitale importanza riuscire a trovare dei stratagemmi che permettano di risparmiare qualche euro in bolletta. Certo non è semplice, ma sicuramente indispensabile.

Nei mesi freddi è in aumento il prezzo che pagheremo per il gas

L’invero, anche se si è fatto attendere adesso è finalmente alle porte. Bussa in maniera prepotente e ci sta dicendo che tra non molto tempo, il nostro consumo di gas aumenterà notevolmente rispetto ai mesi estivi. In fondo, tutto nella norma, succede praticamente ogni anno. Come ogni anno, ognuno di noi si chiede si ci sia o meno un modo per riuscire a risparmiare sulla spesa del gas.

Ci sono dei piccoli accorgimenti che si possono mettere in pratica, ma il primo purtroppo richiede una spesa non poco significativa. Il modo migliore per rispamiare, soprattutto nel caso in cui si abbia in casa una caldaia con vecchia tecnologia, è quello di installare una moderna caldaia a condensazione e lasciare lei e i termosifoni sempre accesi. Questo permetterò alla nostra casa di mantenere una temperatura costante risparmiando gas. Allo stesso tempo potrebbe essere di grande aiuto abbassare la temperatura dei riscaldamenti ma anche dell’acqua di qualche grado. Ricorda che questi sono solo alcuni dei consigli che potremmo darti.

Gli effettivi aumenti

Le stime ci dicono che per questa fine 2023 sono previsti ancora degli aumenti. Sembra che una famiglia tipo che si fornisce presso il mercato tutelato potrebbe avere un aumento del 9% rispetto ai mesi passati. Si tratta di importi a e valori considerati a parità di consumo. In un anno la somma che si pagherebbe in più sarebbe di 120 euro.

Una cifra che in un anno potrebbe sembrare irrisoria, ma provate a risparmiare 120 euro in un anno sul gas e poi aggiungerlo agli altri risparmi praticati. Siete ancora sicuri che sia una somma irrisoria? Brutta sorpresa per tutti i consumatori.