Apple, non vogliono farti sapere di questo sconto clamoroso I Acquisti pagando il 20% in meno

Come risparmiare sugli apparecchi elettronici? Scopriamo insieme un utile trucco per tutti i fan della casa Apple, nota per gli esosi prezzi.

I tempi attuali, tra caro alimentari, caro energia e un’inflazione galoppante, impongono di risparmiare con la massima celerità possibile; non importa quanto piccolo, quanto insignificante lo sconto deve essere cercato su ogni prodotto, alla spasmodica ricerca di una soluzione per risparmiare sulle spese di ogni giorno. E gli apparecchi elettronici, in quest’ambito, rappresentano una spesa non indifferente; costano tanto, sono delicati e proni a malfunzionamenti e possono presentare, nel caso della Apple, rilevanti problemi di compatibilità.

Eppure tanti, specie tra poveri e poverissimi, risparmiano salari di interi mesi onde procurarsi l’ultimo modello di iPhone, di Mac, di cellulare della casa Apple. Una ragione è rintracciabile nelle mode, ma occorre anche ammettere che i prodotti di Steve Jobs sono effettivamente potenti, ‘funzionano’ con un’efficacia superiore alla concorrenza, a partire da Microsoft e Samsung.

Nel caso della Apple però esiste uno sconto speciale, una soluzione onde poter fare un acquisto meno pesante, meno esoso sul portafoglio del solito. Un ‘trucchetto’ che può facilmente tornare utile.

Ci riferiamo agli Airpords, per i quali è possibile avere uno sconto di notevole entità. E’ possibile infatti arrivare ad avere uno sconto che si assesta dal 10 al 20%. Scopriamo insieme come è possibile.

Il trucco per avere i prodotti Apple in sconto

Molti influencer consigliano di scegliere, dal sito Apple, gli Airpods in questione e di lasciarli nel carrello, senza procedere all’acquisto. Infatti molti non lo sanno, ma dopo aver lasciato gli Airpods nel carrello per sette o dieci giorni è molto probabile che Apple ‘regali’ un coupon per uno sconto dal 10 al 20%.

Insomma, chi ha pazienza invece. a tecnica funziona in particolare per la Apple, ma è altrettanto valida per tanti, altri, siti.

E’ anche vero che spesso gli identici prodotti, presenti nei siti generalisti come Ebay e Amazon, appaiono già scontati in partenza; però spesso comperare dal sito originale può essere utile per determinati sconti o sponsorizzazioni.