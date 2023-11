Televisione, ti basta fare questo piccolo cambiamento e spendi 25€ in meno a ogni bolletta

Sarà sufficiente fare questo piccolo cambiamento alla tua televisione per avere un risparmio per ogni bolletta di ben 25 euro, non è un importo piccolo.

La televisione potrebbe inspettatamente essere la tua grande nemica quando si tratta di risparmio. Ebbene si, sono anni che tutti gli esperti lo dico, poi ovviamente c’è chi ci crede e chi no, ma il televisore è un elettrodomestico vampiro. Cosa vuol dire? Che rientra tra i dispositivi che all’interno della tua abitazione determinano la maggior spesa di energia.

Come sicuramente saprai bene, ce ne sono molti di più di quelli che pensi all’interno della tua abitazione. Ci viene da pensare alle console per i videogiochi. Tu quante ne hai? Le lasci in modalità stand-by? Ognuna di esse ha una certa influenza sulla tua bolletta.

Lo stesso potremmo dirti della box Sky, hai presente quella lucina che rimane sempre accesa? Ecco quella anche determina un consumo in bolletta non indifferente. Ecco, questi sono i motivi per cui, in molti affermano che per riuscire ad avere un buon risparmio, il primo passo da compiere è quello di imparare a conoscere gli elettrodomestici che si hanno a disposizione.

Ma torniamo alla nostra TV, sappi che consuma molta più energia di quello che tu possa immaginare. Risparmiare è però molto semplice, è sufficiente seguire qualche piccola accortezza.

La TV vampiro che determina un notevole esborso in bolletta

Se il risparmio è la tua missione giornaliera, allora dovresti proprio conoscere questi piccoli accorgimenti che puoi adottare in casa per riuscire a vedere l’importo della tua bolletta ridursi. Ovviamente qui stiamo parlando del tuo apparecchio televisivo, ma la stessa attenzione occorre darla a tutti gli elettrodomestici che si hanno in casa.

Attenzione quindi al forno, da utilizzare prevalentemente in funzione ventilato, alla lavatrice e anche a tutti i piccoli elettrodomestici. Ognuno di questi elementi che ti abbiamo citato ha una certa influenza sul conto della corrente elettrica. Per quello che riguarda la TV, essa è un vero e proprio vampiro nel caso in cui la si lasci sempre in stand-by, ovvero la si accende e spegne con il telecomando. Occorre cambiare abitudini velocemente.

Come avere un risparmio di circa 25 euro per ogni bolletta

Per riuscire a risparmiare una cifra considerevole per ogni bolletta, il consiglio che in molti offrono, è quello di spegnere la TV staccando la spina dal muro. Spegnerla con il telecomando vuol dire semplicemente metterla in stand-by, quindi continuerà a consumare energia. Insomma, un modo di fare che determina una notevole spesa.

L’alternativa è l’acquisto e l’installazione di un risparmiatore di stand-by o di spine a risparmio energetico anche loro dotate di telecomando e molto semplici da utilizzare. un rimedio consigliato a chi non può raggiungere la presa della corrente ogni volta che spegne la TV.