Lavatrice, mischia questi comuni ingredienti della casa e mettili nel cestello I Bucato profumatissimo

Il trucco che utilizzano anche il lavanderia per avere degli asciugamani profumati e soffici, ecco come devi fare per avere un ottimo risultato sulla tua biancheria.

Se quando ritiri i panni dal cestello della tua lavatrice non profuma come desideri, allora forse è il momento di cercare un rimedio per avere finalmente una biancheria profumatissima oltre che perfettamente pulita. Ognuno di noi desidera avere un bucato perfettamente pulito quando lo si preleva dalla lavatrice e dovrebbe essere una cosa semplice questa da ottenere, ma a volte di scopre che, anche per via di alcuni comportamenti sbagliati non si hanno i risultati che si sperano.

La prima cosa da chiedersi quando ci si accorge che il bucato e in particolare gli asciugamani non sono profumati, è quella di chiedersi se si sta utilizzando la lavatrice nella maniera corretta. È possibile che analizzando le nostre abitudini si finisce per accorgersi che non sono pochi gli errori che si commettono.

Inoltre occorre distinguere tra il bucato male odorante appena uscito dalla lavatrice e quello che invece non ha profumo una volta asciutto. Se si asciugano gli asciugamani all’esterno della propria abitazione è possibile che il cattivo odore sia dovuto allo smog, o alla pioggia, se in quei giorni ha piovuto. Se invece si è soliti utilizzare l’asciugatrice il consiglio che possiamo darti è di tenere sempre ben puliti i filtri e di utilizzare le apposite palline in lana da inserire all’interno del cestello con dell’olio essenziale.

Ma soffermiamoci alla lavatrice e scopriamo in che modo si possono avere asciugamani profumatissimi.

Perchè gli asciugamani appena lavati non profumano

Probabilmente la prima domanda da porsi è per quale motivo gli asciugamani che abbiamo appena tirato fuori dalla lavatrice non sono profumati. Forse è il momento di procedere con la pulizia del cestello. Se la lavatrice non è pulita i cattivi odori si trasferiscono sugli abiti. Altrettanto importante è scegliere un detersivo che sia di elevata qualità.

Inoltre è importante non riempire completamente il cestello e lasciare lo spazio agli asciugamani e agli indumenti in generale di girare e risciacquarsi perfettamente. Infine è possibile che i tuoi asciugamani non abbiano un buon profumo semplicemente perchè il bucato è troppo sporco e non riesce a lavarsi a sufficienza.

Alcuni segreti per avere asciugamani sempre profumati

Uno dei migliori prodotti che puoi utilizzare per riuscire ad ottenere degli asciugamani perfettamente profumati è il sapone di Marsiglia, da abbinare al bicarbonato. In genere si consiglia di creare una miscela con 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido, un cucchiaio di bicarbonato e 10 gocce di olio essenziale che può essere al limone, arancio o lavanda, a seconda dei gusti. Altrettanto efficace è l’utilizzo dell’aceto con il bicarbonato, da utilizzare soprattutto quando il bucato è molto sporco.

Ci sono poi dei piccoli accorgimenti che si possono adottare per avere un buon risultato, come ad esempio, lavare separatamente i vestiti troppo sporchi, ovvero pretrattate le macchie più ostinate.