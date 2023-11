Intesa Sanpaolo, interviene il Parlamento contro la decisione della banca I Sta per succedere un disastro

Intesa Sanpaolo, il primo Istituto bancario italiano, è da diversi giorni al centro del dibattito nazionale ed anche di quello parlamentare.

Il nocciolo della questione non riguarda le varie chiusure degli sportelli bancomat e delle filiali che pur stanno creando disagi assurdi tra i vari utenti che non riescono a sposare il progresso tecnologico. Questi, hanno bisogno, anche per paura di truffe, di toccare con mano il denaro contante ed utilizzarlo per tutti i loro acquisti.

C’é, però, una situazione ancora più assurda che si è venuta a creare nell’ultimo periodo e che ha visto coinvolti ben 300 mila clienti del gruppo Intesa. Ma non finisce qui. Sì, perché entro i primi quattro mesi del prossimo anno, questa situazione investirà altri 4 milioni di utenti. Si tratta del passaggio alla nuova banca completamente digitale del gruppo.

Il suo nome è Isybank e non ha filiali fisiche né, tantomeno, suoi sportelli bancomat. Inoltre, gli utenti non avranno la possibilità di accedere ai servizi di Home Banking tramite browser, ma potranno interagire son la banca ed avere rapporti con essa solo ed esclusivamente attraverso l’applicazione dedicata. Insomma, si precedono nuovi disagi.

Non che ora non ce ne siano, in realtà. Infatti, quelli che hanno dovuto sorbirsi questo passaggio forzoso già si stanno lamentando. A far innervosire maggiormente, sono le modalità di informazioni messe in piede da Intesa Sanpaolo. E ciò è stato anche oggetto di discussione Parlamentare nelle ultimissime ore. Vediamo cosa sta accadendo.

Intesa Sanpaolo finisce in Parlamento: il dibattito sulla sua decisione è molto acceso.

Per i primi 300 mila utenti, ma anche per quelli che subiranno questo passaggio forzato e forzoso ad Isybank, non c’è stata scelta. Sì, perché l’avviso del passaggio è stata scoperta in maniera improvvisa e, soprattutto, troppo tardi. Sono molti quelli che non hanno fatto proprio caso all’avviso ricevuto all’interno dell’applicazione intesa Sanpaolo.

E, scaduto il termine previsto nell’avviso, non hanno potuto più opporsi al passaggio ad Isybank. Intesa Sanpaolo, per questo motivo, ora è praticamente sotto accusa da parte degli utenti e la nuova banca è oggetto di interrogazione parlamentare. Il dibattito è molto, ma molto acceso. Ed il Ministro dei Rapporti con il Parlamento, ha risposto in merito alla questione.

Bankitalia ha ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti che lamentavano il poco tempo a disposizione per rifiutare il passaggio e, soprattutto, l’inadeguata pubblicità a tale evento. Inoltre, neanche il Ministro dell’Economia e delle finanze ne era stato messo al corrente. In conclusione, è stato asserito che la Banca d’Italia ha chiesto ad Intesa Sanpaolo dei chiarimenti in merito e, soprattutto, ha richiesto che quanti vogliono, debbano fare rientro in Intesa.