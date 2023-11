ChatGPT, truffa chi lo usa: ti svuota il conto corrente I Sta succedendo proprio questo

Sin dalla fine di novembre dello scorso anno, ChatGPT ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi utenti.

Sì, perché hanno iniziato ad utilizzarla, spinti dalla curiosità, sin da subito. Pensiamo, ad esempio, ai tantissimi studenti che si sono avvalsi dei servigi del chatbot di OpenAI per avere un aiuto nello svolgimento di compiti di matematica o nella stesura di temi di italiano. Molto gettonate, poi, erano anche le traduzioni e le ricerche storiche.

Ma non è stata utilizzata soltanto dagli studenti. Ci sono anche alcuni lavoratori che ne hanno fruito e ne fruiscono tutt’ora per avere un aiuto nello svolgimento delle loro mansioni e anche sviluppatori che hanno dato al chatbot in questione il compito di scrivere del codice semplice per un sito o una web app. Insomma, gli utilizzi sono molteplici.

Purtroppo, però, non è sempre tutto rose e fiori. E, capita spesso, che ci si imbatta in problematiche anche piuttosto gravi. Un po’ come quella che sta accadendo in questi giorni. Sì, perché ChatGPT è oggetto di truffa. O meglio, sono gli utenti che la utilizzano a cadere nelle trappole di criminali informatici subdoli e senza scrupoli.

In passato, poi, è stata stoppata anche in Italia dal Garante per la Privacy, a causa del mancato rispetto proprio degli standard legati alla privacy di utenti e loro dati. Ma, ciò che ci interessa è la truffa legata al chatbot di OpenAi. Ne parleremo ampiamente, dato che sono molti coloro i quali sono caduti nelle reti intessute dai truffatori.

ChatGPT: utenti truffati e conti correnti azzerati!

Ebbene sì, avete capito proprio molto bene. Sono molti gli utenti che si sono ritrovati senza molti del loro soldi sui propri conti correnti. I risparmi di una vita sono andati letteralmente in fumo a causa della truffa che sta spopolando e che ha come protagonista il chatbot di OpenAI, ChatGPT. Si tratta di una situazione davvero allarmante.

Vediamo, allora, nel dettaglio cosa sta accadendo. Il tutto nasce quando viene scaricata ed installata la sua applicazione sui vari device in possesso degli utenti. Il problema principale è la mancanza di attenzione da parte degli utenti. Sì, avete capito benissimo. La truffa in questione è chiamata “fleeceware“. Questa pratica sfrutta gli acquisti in app. In sostanza, gli utenti scaricano ed installano applicazioni simili a ChatGPT che promettono le stesse funzionalità.

Ci sono periodi di prova gratuiti, ma subito avvengono addebiti. E questi possono essere sia mensili che settimanali. Il punto in comune è che è difficile eliminarli. E, poi, sono molti quelli che cadono nelle trappole degli annunci, anche sulle varie piattaforme social, che pubblicizzano applicazioni fasulle e che hanno lo stesso meccanismo di quelle appena viste. Prestate molta attenzione, soprattutto alle piccole variazioni di denominazione!