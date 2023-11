Streaming, con questo trucco i film non si bloccano più quando li guardi I Addio alle noiose interruzioni di segnale

Come evitare rallentamenti quando si guarda un film nella modalità streaming? La risposta è più semplice di quanto appaia.

Gli esperti hanno scoperto un trucco davvero originale per evitare che i film, trasmessi in streaming, ‘rallentino‘ o subiscano il famigerato ‘buffering‘. Lo comunica The Sun, con una serie di consigli applicabili anche in Italia.

Si tratta di un trucco gratuito e facile, ma che richiede una certa attenzione. Inoltre, come sempre, non si tratta di tutorial scientifici; non è garantito che non danneggi la qualità della connessione o che, molto semplicemente, non funzioni. Va da sé che non è applicabile quando lo streaming viene usufruito attraverso servizi di pirateria altamente illegali e, per il rischio di infezioni e malware, per di più

Il trucco è per la prima volta comparso durante le quarantene Covid, quando in tutto il mondo l’utilizzo della rete Internet è cresciuto a livelli finora inediti, spesso rallentando i servizi in streaming quali Netflix e Amazon prime. Ci si è dovuti pertanto ingegnare su come utilizzare al proprio meglio la rete.

C’è infatti un limite di banda e più persone lo usano, ad esempio nelle ore serali, più viene consumato rapidamente. Si rischiano in tal senso rallentamenti molto forti, se non blocchi a certi servizi ‘pesanti’ sulla rete. Quali per l’appunto lo streaming.

Come evitare il buffering nello streaming di video e giochi

Naturalmente non è possibile impedire alla gente di accedere alla rete; però è certo fattibile programmare l’utilizzo in determinate ore, evitando quelle ‘di punta’, quali quelle serali. Ad esempio le app di streaming come Netflix e Amazon Prime permettono a chi è iscritto di scaricare il contenuto in precedenza, onde poterlo guardare senza rallentamenti di sorta.

Come funziona a livello pratico? Immaginate di voler vedere, senza stacchi o interruzioni, l’intera trilogia del Signore degli Anelli. Ebbene, perché non selezionarla dalla vostra app di streaming e scegliere l’opzione di scaricarla il giorno prima? Quando la vorrete vedere, nelle ore serali, l’avrete già pronta ‘all’uso’.

Si tratta di una funzione presente in molte piattaforme; tra tutte Netflix e Amazon Prime. Se si tiene molto ad un contenuto, ad esempio un’intera serie tv, diventa così possibile conservarli come ‘riserva’ nel caso che la connessione risulti particolarmente lenta. Una buona soluzione per non rovinare la propria serata preferita, per non avere intralci di genere.