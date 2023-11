Intesa Sanpaolo, danno 400€ a tutti: una felicità immensa I Ti arrivano direttamente sul conto

Finalmente si riesce a parlare di notizie positive che riguardano Intesa Sanpaolo, il maggiore Istituto Bancario italiano.

Finalmente si possono narrare storie totalmente differenti rispetto a quelle che sono state le chiusure indiscriminate di filiali fisiche e sportelli Bancomat. Certo, non parlarne non vuol dire affatto che queste non continuino ad avvenire. I disagi sono enormi, soprattutto per quanti non sono particolarmente avvezzi alla tecnologia.

E, poi, sono molti che nel contesto macroeconomico in cui si vive, hanno bisogno di continui prelievi per poter sopravvivere ed arrivare alla fine del mese. Come ben sapete è aumentato tutto, dai beni di prima necessità ai carburanti, passando per le bollette e le tariffe telefoniche. L’inflazione è alle stelle e le previsioni non sono affatto rosee.

Basti pensare che, a causa degli eventi bellici tra Israele e Palestina, sono previsti nuovi ed ulteriori aumenti generalizzati dei prezzi. Il costo della vita sta aumentando a dismisura e i cittadini italiani non sanno più come fare. Si tratta di una situazione davvero insostenibile, in realtà. Per fortuna, però, che Intesa Sanpaolo si dimostra nuovamente impegnata nel sociale.

Ed è pronta, anzi prontissima ad elargire un regalo enorme ed inaspettato a tutti. E l’annuncio è stato fato proprio dall’Ad della Società Carlo Messina. In realtà, in questo annuncio sono contenuti diversi messaggi oltre quella che è la spesa aziendale per il sociale fino al prossimo 2027. Ma vediamo insieme questo regalo di cosa si tratta.

Intesa Sanpaolo ed il regalo di 400 euro a tutti: è gioia!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Si tratta di qualcosa di davvero fantastico. Come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza è stato proprio l’amministratore delegato a darne ampia informazione. E la notizia va di pari passo con l’impegno sociale del gruppo bancario e con la notizia che non verrà pagata la tassa sugli extraprofitti.

In realtà, la cifra di 400 euro non è esatta. Il regalo di Intesa Sanpaolo, infatti, si attesterà a ben 435 euro. Non è affatto una cifra di poco conto, considerando, ovviamente, il periodo storico che si sta vivendo. I beneficiari potranno far respirare le proprie finanze familiari. E dovete sapere che l’elargizione di questa somma era prevista per il prossimo trimestre.

Ma grazie ad una strenua trattativa condotta dai sindacati, ecco che questi soldi arriveranno per fortuna, sin da subito. E a beneficiarne saranno proprio tutti. E, in questo caso, parliamo di tutti i dipendenti del primo Istituto Bancario italiano. Questi, infatti, stanno già facendo i salti di gioia per un aumento non atteso e insperato.