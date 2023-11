Ferro da stiro, metti nel serbatoio due gocce di questo e il tuo bucato profumerà come non mai

Se metti due gocce di questo nel serbatoio del tuo ferro da stiro il tuo bucato profumerà come non ha mai fatto prima di questo momento. Utilizza questo trucchetto per un bucato veramente perfetto.

Avere un bucato perfettamente lavato e soprattutto profumato è il sogno di ognuno di noi, ma purtroppo non sempre è semplice ottenerlo. Eppure il web pullula di una serie di consigli che ognuno di noi può sfruttare per riuscire finalmente ad ottenere esattamente il risultato che da tempo stava cercando.

In realtà sono molti i trucchetti che si possono mettere in atto per poter avere un bucato perfettamente profumato, il primo è sicuramente quello di scegliere un detersivo che sia quello ottimale per il nostro abbigliamento. Per non rovinare le fibre è possibile scegliere tra le diverse tipologie di detersivo e le profumazioni ti permetteranno di avere un bucato sempre profumato. Purtroppo se sei solita stendere i panni di fuori e abiti in città o comunque in zone di passaggio, sappi che il loro buon odore sarà minato dallo smog, ma contro di lui puoi ben poco.

Ma se invece utilizzi l’asciugatrice allora potremmo consigliarti diversi rivedi per profumare il bucato. Potresti ad esempio utilizzare le classiche palline in lana su cui mettere dell’olio essenziale, l’alternativa è un dischetto di cotone da inserire nel filtro.

E quando si stira? Puoi ottenere un risultato perfetto anche grazie al ferro da stiro, ecco in che modo devi procedere.

Il rimedio per profumare i panni naturalmente

Se hai appena ritirato i tuoi panni dopo averli lavati ed asciugati, ma ti sembra che non profumino affatto, allora forse è il momento per te, di provare un rimedio che abbiamo qui pronto per te. Non c’è bisogno che tu li lavi nuovamente, ti sarà sufficiente utilizzare un po’ di acqua profumata e il gioco sarà fatto. Dove acquistarla? In realtà la puoi preparare a casa senza troppe difficoltà e averla sempre pronta per il tuo ferro.

Questo metodo ti permetterà di avere sempre capi perfettamente profumati senza dover fare di nuovo la lavatrice. In fondo sappiamo tutti quanto ci piace infilarci una maglietta profumata come se fosse stata appena lavata.

Preparazione e utilizzo dell’acqua profumata

Preparare l’acqua profumata in casa in realtà è molto semplice e non devi fare nulla di complicato a parte scegliere quello che sarà il tuo olio essenziale profumato, noi ti consigliamo di sceglierne uno che sia delicato come il limone, la lavanda o la rosa. Si tratta di un metodo molto efficace che rende i capi molto profumati. Occorrono 10 gocce di olio essenziale (a tua scelta) e poi 250 ml di acqua. Mescolati gli ingredienti li puoi inserire ne ferro da stiro e quindi lasciare che si scaldi.

L’alternativa è quella di mettere il composto all’interno di un flacone spray da conservare in frigo e quindi spruzzarlo si vestiti prima di passare il ferro. Il risultato sarà comunque perfetto, ottimo anche per profumare cuscini e materassi.