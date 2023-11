Bollette salate, l’esperto ti spiega cosa sta per succedere I Fatti trovare pronto o ti massacrano

Nel contesto della grave crisi economica, sociale ed energetica che si sta vivendo nell’ultimo periodo a far più paura sono le bollette.

Sì, proprio loro ed ancora loro. Le bollette delle forniture energetiche hanno subito aumenti stratosferici nell’ultimo anno e, ora, dopo un breve periodo di stati e di lieve diminuzione ecco che sono pronte, secondo le previsioni degli esperti a lievitare nuovamente. Ed a dirlo è Stefano Basseghini, il presidente dell’ARERA.

Quest’ultimo è l’acronimo che sta ad indicare la Autorità di regolazione per energia reti e ambiente che è l’Ente deputato ad impostare quelli che sono i prezzi di luce e gas. Quindi, parliamo di una fonte più che attendibile. Tornando al nostro discorso, quello relativo alle bollette, c’é da dire che le famiglie italiane sono esasperate.

E vivono nella disperazione più totale. Non basta più il Bonus Bollette, la misura di sostegno al reddito prevista dal Governo precedente e prorogata da quello attuale almeno fino al prossimo 31 dicembre. Non bastano più nemmeno i trucchetti, gli escamotage utili a far sì che li elettrodomestici e gli altri dispositivi presenti in casa consumino meno.

Purtroppo, gli aumenti sono stati generalizzati e si fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Ed i continui prelievi di denaro contante dai conti correnti, insieme all’inflazione, stanno facendo sì che i risparmi di una vita, fatta di sacrifici, stiano svanendo completamente nel nulla. Insomma, si tratta di una situazione alquanto tragica.

Ed ora, ecco le previsioni di cui vi abbiamo dato cenno in apertura e che fanno realmente paura. C’è bisogno di farsi trovare preparati a tutto. Per questo motivo, vi riporteremo quello che sarà l’andamento di quest’ultima parte dell’anno. Pronti a scoprire gli ultimi mesi cosa hanno in serbo per tutti? Vediamo insieme.

Bollette e costi energetici: ecco cosa accadrà a breve.

In realtà, possiamo dire che le previsioni dell’esperto si siano già in parte avverate. La prima cosa che bisogna assolutamente sapere è che sarà difficile se non impossibile far sì che i costi dell’energia tornino ai livelli bassi del periodo pre pandemia. Parliamo dei costi di luce e gas praticati nel 2019. Son tempi vicini, ma sembrano così lontani.

E questo perché c’é l’inflazione a farla da padrona. In più, segnatamente per le fatturazioni dei consumi di energia elettrica, ci sono oscillazioni dei mercati davvero preoccupanti. Per quanto riguarda il gas, invece, la situazione va un po’ meglio rispetto all’anno scorso, ma deve essere sempre ampiamente monitorata.

Basta un niente, nello scenario macroeconomico odierno, per far schizzare nuovamente i prezzi e, questa volta, in maniera peggiore rispetto al periodo precedente. Assodato ciò le conclusioni dell’esperto parlano di nuovi ed ulteriori aumenti sia per le bollette della fornitura di energia elettrica sia di quelle del gas. certo, non ci sarà un rincaro spropositato come lo scorso anno, ma la situazione deve essere monitorata costantemente.