Lavatrice, il trucco del sacchetto di riso nel cestello I Effetti miracolosi sul bucato provalo subito

La soluzione per profumare i propri capi dopo l’utilizzo della lavatrice è tra i più semplici, tra i più banali d’adottare. Scopriamo insieme la procedura.

Chi non odia fare la lavatrice? Si tratta di una delle tante attività casalinghe fonte di una notevole perdita di tempo; occorre infatti inserire il corretto ciclo di lavaggio, scegliere l’opzione corretta e procedere a pulire i vestiti. Eppure, anche così, può succedere che i vestiti risultino se non sporchi, puzzolenti e umidicci. Ben lontani dall’auspicato ideale di perfezione che sarebbe lecito aspettarsi.

Un piccolo trucco – un innocuo rimedio casalingo – viene offerto dai consigli della nonna, patrimonio di tradizioni utili per avere una vita più semplice, più agevole ogni giorno. In questo caso il rimedio consente di risolvere una problematica annosa, ovvero i vestiti che puzzano di umido e stantio dopo essere fuoriusciti dalla lavatrice.

L’amico di ogni casalinga, in questo caso, è il riso e un po’ di olio di oliva. No, non si tratta di un consiglio di cucina, ma di un rimedio per dare nuova vita al proprio bucato. Facilmente rinvenibili ovunque; basta recarsi anche nel più umile supermercato, in un qualsiasi negozio di alimentari.

La soluzione prevede, quali elementi fondamentali, un sacchetto di stoffa con delle aperture, riso della varietà che si preferisce, a patto che non sia cotto, e qualche goccia di olio essenziale. Solitamente bastano quattro o cinque gocce di olio. Il tutto viene mescolato, chiuso e e poi inserito dentro il cestello della lavatrice.

Come profumare il bucato, l’arma segreta delle casalinghe

I passaggi successivi prevedono di inserire, qual è consuetudine, acchiappa colore, detersivo e ammorbidente nella macchina, procedendo poi a selezionare il ciclo di lavaggio. Il sacchetto va messo assieme alla grande massa dei vestiti che si desidera lavare. Ma qual è la funzione di due ingredienti così peculiari, così particolari?

Innanzitutto il riso assorbe l’umidità in eccesso, evita che il bucato fuoriesca bagnatissimo e prono alla muffa e ai cattivi odori. L’olio essenziale invece – con grande banalità – servirà a conferire un profumo bellissimo ai propri capi.

Naturalmente occorre porre la necessaria attenzione e utilizzare il sacchetto solo per un lavaggio; il riso va poi cambiato, l’olio nuovamente aggiunto; si tratta d’altronde di sostanze talmente umili, talmente ‘basse’ che possono essere sostituite con grande facilità. E allora, cosa aspettate a profumare il vostro bucato?