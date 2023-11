Internet, non hai più bisogno di un contratto e della linea fissa I Spendi solo 13€ e va come un razzo

La situazione economica globale e del nostro paese è fin troppo conosciuta e, soprattutto, va avanti, ormai, da tanto, troppo tempo.

Tutto è iniziato dalla pandemia di Covid piombate sulle teste di tutte più di tre anni fa ed è continuato con il conflitto tra Russia ed Ucraina. Ed ora c’é un’altra guerra a far paura. Parliamo della situazione tragica che si è venuta a creare nel Medio Oriente. Tanti morti, tante vittime innocenti, soprattutto bambini. E ciò, secondo le previsioni, andrà ad influire negativamente sulla situazione che si sta vivendo e già abbondantemente compromessa.

Come ben sapete, infatti, ci sono stati aumenti generalizzati dei prezzi di beni e servizi e, come se non bastasse, l’inflazione è arrivata alle stelle. E’ una situazione davvero insopportabile. Molto attenzionate sono le bollette della luce e del gas. Ma, nell’ultimo anno, a far moltissima paura ci sono anche le tariffe telefoniche.

E’ dallo scorso novembre che si sono registrati aumenti su aumenti sia per le tariffe di rete fissa che per quelle di rete mobile. Ed il tutto è avvenuto attraverso rimodulazioni unilaterali da parte dei provider e con il benestare dell’Unione Europea che le ha dichiarate legittime. Ha iniziato Tim, seguita a ruota da WindTre, Vodafone e Fastweb.

Queste ultime due aziende, poi, insieme a PosteMobile, sono protagoniste delle ultime due rimodulazioni in ordine di tempo. In questo caso, risulta più difficile, per gli utenti, ottenere del risparmio. Ma, dovete sapere che, in realtà, non c’é nulla di più semplice. C’é un trucco che vogliamo svelarvi che vi consentirà di pagare molto di meno. Vediamolo insieme.

Tariffe telefoniche ed aumenti: ecco il trucco giusto ed il risparmio è assicurato!

Ebbene sì, e dovete sapere che è molto semplice. Questo trucco vi consentirà di avere in casa una connessione potentissima senza dover per forza sottoscrivere un contratto di rete fissa abbinato e, soprattutto, senza spendere un botto alla fine del mese. La prima cosa da fare è assicurarsi di avere una connessione, nella vostra abitazione, di alta qualità.

Dovrete controllare la qualità della connessione con tecnologia 4G e 5G. In pratica, parliamo di quella mobile. Se notate che la qualità è alta, allora, non vi resta altro da fare che acquistare un router con SIM. Sì, avete capito benissimo. Certo, costano un po’ in più rispetto a quelli tradizionali, ma vi assicurerete un enorme risparmio alla fine del mese.

Una volta acquistato il router, potrete far cadere la scelta su qualsiasi operatore mobile che vi consente di ottenere una connessione potente, un prezzo economico e, soprattutto, un bundle di dati davvero alto. Pensate che ce ne sono alcuni che con soli 13 euro al mese, vi offrono anche giga illimitati. Provare per credere!