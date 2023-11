Forno, addio per sempre ai residui di bruciato: stofinaci questo alimento come fosse una spugna

Puoi finalmente dire addio per sempre ai residui di bruciato all’interno del tuo forno. Puoi utilizzare questo alimento come se fosse una spugna, ti assicuriamo che è veramente efficace.

Se utilizzi il forno in maniera quasi quotidiana saprai bene che dedicarti alla sua pulizia è veramente indispensabile. Troppo spesso non si presta nessuna attenzione al forno e allo sporco che si incrosta al suo interno e questo non fa altro che far emanare un cattivo odore al forno con possibili ripercussioni sul cibo che si sta cuocendo al suo interno. Proprio per questo motivo occorre sempre procedere alla manutenzione tanto ordinaria quanto straordinaria di questo elettrodomestico.

Non prendersi cura del proprio forno, pulendolo in maniera profonda, si traduce in un maggior dispendio di energia che per il forno sarà indispensabile per funzionare, ma anche nel rischio di incappare in piccole o gravi rotture. Quindi pulire il forno non solo è una questione igienica, ma anche di risparmio.

Dopo aver proceduto con la cottura di un qualsiasi alimento all’interno del forno, è consigliabile procedere subito con la pulizia, appena l’apparecchio si sarà raffreddato, andando a rimuovere accuratamente tutti i residui rimasti in forno. Ma almeno una volta al mese, soprattutto se si utilizza di frequente il forno, è opportuno procedere con la pulizia approfondita.

Come ben sapranno le nostre casalinghe all’ascolto, ci sono moltissimi prodotti chimici che possono essere utilizzati per la pulizia del forno, ma ci sono altrettanti prodotti economici e naturali. In particolare ci sarebbe un alimento che puoi utilizzare come spugna.

I composti per pulire il forno, che puoi preparare a casa

Nella tua dispensa ci sono alcuni elementi che puoi utilizzare per la pulizia del tuo forno. Molto efficace è il bicarbonato, uno dei grandi alleati per la pulizia della cucina e anche degli alimenti. Si può mischiare del sale, del bicarbonato e un goccio d’acqua per creare una soluzione abrasiva che sarà in grado di togliere tutto lo sporco dal forno.

Altrettanto efficace è l’aceto. Nelle grandi cucine dei ristoranti questo viene utilizzato anche per lucidare le stoviglie per via del suo poter sgrassante. Si può aggiungerne un bicchiere a 2 litri di acqua, mettere tutto in una teglia da forno e accendere il forno per lasciarlo evaporare. Il calore scrosterà lo sporco dalle pareti. Ma il prodotto che sembra essere il più efficace è un altro.

L’alimento che puoi usare come spugna per pulire il forno

Ma nella pulizia del forno, l’alimento che sarà il tuo grande alleato, è il limone. Lo puoi utilizzare in maniera molto semplice, tagliandolo a metà e quindi utilizzandolo proprio come se fosse una spugna. La sua forza sgrassante ti consentirà di avere un risultato veramente fantastico.

Nel caso in cui vi siano delle macchie molto ostinate, ti consigliamo di abbinare il limone al bicarbonato. L’alternativa al suo utilizzo come spugna è quello di spremere circa 5 limoni e quindi lascia bollire il liquido all’interno del forno, proprio come fatto per l’aceto. Semplicissimo!