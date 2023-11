Carneficina carte e bancomat: rubano i soldi coi telefoni-pos I Da oggi tienile solo qui

Grazie all’avvento dell’obbligo del Pos per tutti i commercianti, ora, i cittadini possono scegliere il metodo di pagamento più congeniale.

Come ben sapete il Governo precedente, a giugno scorso, ha immesso l’obbligo del Pos con una deroga. E quest’ultima è decaduta a giugno 2023, dopo solo un anno. Quindi, a partire dal 25 di quel mese, anche i tabaccai hanno l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici, qualsiasi sia il valore della transazione.

E ci sono sanzioni severe. Pensate che è prevista una multa di 30 euro a cui si va ad aggiungere il 4% del valore della transazione. Va da sé che sia meglio accettare la transazione con carta di credito. Sono sempre più i cittadini che optano per il pagamento con carta. E, soprattutto, ha preso piede il pagamento contactless.

Quest’ultimo è molto semplice da mettere in atto. In realtà, è anche più veloce del metodo tradizionale che prevede l’inserimento della carta all’interno del dispositivo Pos. Grazie al metodo contactless, i cittadini possono fare acquisti avvicinando la carta al sensore. E per le transazioni inferiori ai 30 euro, non ci sarà bisogno di immettere il Pin.

In realtà, non c’é bisogno neanche di firmare la ricevuta di avvenuto pagamento. E, secondo voi, i truffatori non avrebbero mai pensato di sfruttare questa ghiottissima occasione? Ed eccoci a parlare dell’ennesima truffa messa in atto da questi criminali senza scrupoli che, stavolta, riguarda tutte le carte di credito.

I truffatori rubano soldi dalle tasche degli utenti: ecco come evitarlo!

Ebbene sì, li prendono direttamente dalle tasche degli utenti, senza alcun tipo di sforzo. Ed hanno bisogno soltanto di un Pos portatile. In realtà, sta prendendo piede anche una truffa messa in atto con gli smartphone di cui sono in possesso. Dovete sapere, infatti, che ci sono delle applicazioni che trasformano questi device in Pos. Ed ai criminali basta questo.

Carte di credito: attenzione a questi dispositivi – www.passionetecnologica.itInfatti, una volta trasformato in Pos il proprio smartphone, per loro è un gioco da ragazzi avvicinarsi alle vittime, avviare la transazione e rubare così i soldi senza che nessuno se ne accorga. Come ben sapete, infatti, per i pagamenti contactless al di sotto dei 30 euro non c’é bisogno di inserire un Pin. E le vittime se ne accorgerebbero troppo tardi.

Dovete sapere, però, che una soluzione al problema esiste ed è a portata di mano. Parliamo dei portafogli con protezione da RFID. Quest’ultima è la tecnologia sfruttata per effettuare i pagamenti contactless e, ovviamente, anche dai truffatori per rubare i soldi agli utenti. E di portafogli del genere ce ne sono davvero tanti. C’é solo l’imbarazzo della scelta.