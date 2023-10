Smartphone, con questo trucco puoi telefonare senza segnale I Svolta clamorosa

Lo smartphone è diventato, in pochissimo tempo, uno dei dispositivi più indispensabili, senza il quale gli utenti si sentono del tutto persi.

Lo si usa, praticamente, per fare tutto, dalle chiamate ai messaggi, fino allo sfruttamento dei servigi delle App di navigazione. E lo si porta sempre con sé. Si è sempre pronti ad avvalersi delle loro funzionalità e delle tantissime applicazioni scaricate ed installate al suo interno. E c’é da dire che sono davvero tantissime.

Ovviamente, l’utilizzo principale è sempre legato all’effettuazione e alla ricezione delle telefonate e, perché no, anche all’invio e alla ricezione dei messaggi. Purtroppo, però, spesso ci si ritrova in zone in cui non è possibile fare o ricevere chiamate. In pratica, si è isolati. Ed il problema più grande lo si riscontro quando ci si ritrova in emergenza.

Ovvero, parliamo dei momenti in cui si ha bisogno di contattare qualcuno per un evento avverso, ad esempio. E’ una bruttissima sensazione. Ci si ritrova da soli, isolati dal mondo intero e impossibilitati a chiedere aiuto a chicchessia. Alzi la mano a chi non è mai capitata una situazione spiacevole del genere. C’é da dire che nessuno ne è esente.

Può capitare a chiunque, in qualsiasi momento ed in qualsiasi posto. Dovete sapere, però, che esiste un trucchetto per aggirare questo inconveniente e procedere a inviare e ricevere telefonate anche senza la giusta copertura di rete o in sua assenza. Sì, avete capito benissimo. Si tratta di una funzionalità davvero salvavita e noi vogliamo svelarvela!

Ecco il trucco per telefonare anche in assenza di linea telefonica: il segnale non sarà più un problema.

Lo abbiamo già accennato in apertura di articolo. Questa è un’evenienza davvero inquietante. Non si augurerebbe nemmeno al peggior nemico. Eppure è all’ordine del giorno. per fortuna, però, che esiste questo trucchetto davvero semplice e veloce da mettere in pratica. Basterà attivare una semplice funzionalità nascosta e segreta ed il gioco è fatto.

Potrete, così, continuare ad utilizzare il vostro smartphone in tutta tranquillità, almeno per quanto riguarda le telefonate. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Innanzitutto, però, sentiamo il bisogno di dirvi che non è una funzione che possono attivare tutti gli utenti sui device in loro possesso. Si tratta di una funzionalità legata agli smartphone della Apple, gli iPhone.

Ebbene sì, e questa funzionalità si chiama Chiamate Wi-Fi. e consente di effettuare e ricevere chiamate tramite il Wi-Fi. Un’altra condizione imprescindibile oltre il possesso di iPhone è essere clienti di un provider che consente l’invio e le ricezione delle chiamate tramite Wi-Fi. Per attivarla è molto semplice. Bisognerà entrare all’interno delle Impostazioni, fare tap su Telefono prima e su Chiamate Wi-Fi, poi. Una volta qui, non dovrete fare altro che attivare tale funzionalità ed il gioco è fatto. Non sarete mai più isolati dal resto del mondo.