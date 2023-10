Smartphone, causano un altro grave problema di salute I La tua vita peggiora e non te ne accorgi

E’ innegabile che, oggigiorno, gli smartphone siano entrati a far parte prepotentemente della vita quotidiana degli utenti di tutto il mondo.

Sì, avete capito benissimo. Abbiamo voluto sottolineare “prepotentemente” perché ci si ritrova di fronte ad una vera e propria dipendenza. Questi device vengono utilizzati per svariati motivi. C’é chi li utilizza per lavoro, chi per svago attraverso i giochini passatempo o le piattaforme che consentono l’ascolto di brani musicali e la visione di contenuti in streaming.

Per non parlare, poi, delle varie piattaforme social o quelle di messaggistica. Queste ultime, poi, tolgono tantissimo tempo agli utenti. Si, perché non basta il tempo dedicato alla fruizione di tutte le applicazioni scaricate ed installate sugli smartphone. C’è anche un altro fattore a cui bisogna prestare la massima attenzione.

Pensiamo a tutte le notifiche che arrivano. Ci sono quelle che informano di mail ricevute o le notifiche riguardanti commenti ed interazioni ai post pubblicati sui social. E, come non menzionare, le notifiche che arrivano ogni qualvolta qualcuno, in chat privata o di gruppo, contatta attraverso le varie piattaforme di messaggistica esistenti.

Insomma, si passa tanto tempo, troppo in compagnia di questi dispositivi che, forse, ci si dimentica della vita reale. Ci si dimentica delle interazioni sociali. E c’é da dire che, secondo alcuni studi, l’utilizzo massivo e smodato degli smartphone implica conseguenze gravi alla salute del corpo. Ora, poi, una ricerca ha fornito dei risultati molto raccapriccianti.

Lo smartphone peggiora la vita degli utenti che lo utilizzano!

Ebbene sì, oltre causare seri problemi di salute fisica, c’é anche altro che bisogna sapere. Sì, perché alcuni studi hanno dimostrato un nesso di causalità tra l’uso smodato dello smartphone e l’insorgenza di tumori al cervello. Certo, al momento non c’é una chiara, ferma e netta posizione scientifica al riguardo. Ma ciò che vogliamo porre alla vostra attenzione è davvero una tragedia.

E, ad essere interessato è sempre lui, il cervello. Ebbene sì, è lui il protagonista assoluto quando si parla di utilizzo di smartphone. Secondo alcuni studiosi e, in particolare, dell’analista e filosofo James Williams, questi device influiscono sul futuro degli utenti. Ebbene sì, perché ogni post, ogni foto, ogni notifica distoglie l’attenzione degli utenti dalla realtà, dal reale e dalle relazioni vere con parenti, colleghi ed amici.

Secondo questi studi, ogni volta che si legge una notifica si perde del tempo prezioso e, inoltre, si perde la concentrazione. Per ritornare ad alti livelli di quest’ultima si impiega circa mezz’ora. Ma non finisce qui. Sì, perché sempre secondo questi studi, utilizzare in maniera massiva questi dispositivi, causa una perdita di ben dieci punti del proprio quoziente intellettivo!