Pagamenti elettronici, con questo trucco ti trovi subito 70€ di bonus sul conto I Ti pagano loro

Come guadagnare con Satispay? Ponendo la necessaria attenzione un cittadino accorto può fatturare cifre, se non ingenti, ragguardevoli. Scopriamo insieme come funziona.

Chi non ha mai sentito parlare di Satispay? Il popolare servizio ha avuto un battage pubblicitario di primo ordine, comparendo un po’ ovunque; inoltre anche coloro che utilizzano poco i servizi elettronici avranno osservato il classico adesivo che lo pubblicizza, incollato un po’ ovunque; sui cartelli stradali, sui pali, nei negozi, ecc ecc

Ma che cos’è Satispay? Sotto il profilo pratico Satispay nasce nel 2013 come una piattaforma per i pagamenti via cellulare, i cosiddetti pagamenti elettronici. La società, di fattura italiana, ha permesso di avere un miliardo di dollari; nel gergo tecnico del periodo viene chiamato ‘unicorno’.

Quali sono gli utenti? Non sono pochi gli italiani che hanno scelto di dare fiducia al settore; 3 milioni infatti utilizzando quotidianamente Satispay. Un attestato di fiducia e, va da sé, di efficienza non da poco.

Satispay tecnicamente è un’app gratuita che, dopo l’installazione e la registrazione, perette di usare il denaro del proprio conto corrente per pagare nei negozi fisici e online col solo cellulare; inoltre è possibile inviare denaro ad amici e parenti, pagare le bollette, il bollo, le diverse tasse con le quali il cittadino italiano viene flagellato.

Come guadagnare con Satispay, il trucco del cashback

L’app viene connessa dall’utente direttamente al conto corrente, senza usare carte di credito che dir si voglia; inoltre Satispay preferisce usare l’IBAN del conto, dando una maggiore sicurezza all’utente. E qui spunta una prima funzione interessante, diversa dalle altre piattaforme; ovvero la funzione ‘Risparmi’. Questa permette di avere una sorta di ‘cassaforte’ dove accantonare cashback e piccoli risparmi.

Ma naturalmente quanto interessa è come guadagnare con Satispay, i famosi bonus coi quali arrotondare i propri – sudati – risparmi. Innanzitutto tramite l’app è possibile avere un rimborso sui propri acquisti; una somma che viene accreditata se si fa shopping nei luoghi convenzionati. Vi sono oltre 115mila negozi con la convenzione in tutta Italia, pertanto la scelta non manca. Inoltre non guasta che l’app sia totalmente gratuita, senza costi di commissione se non per pagare le tasse.

Accanto ai cashback per invitare amici e parenti a utilizzare Satispay, utilizzati quale ‘amo’ per attirare nuovi clienti, il trucco dunque per guadagnare consiste nello sfruttare quanto più possibile i negozi fisici e online convenzionati. Vi è anche un apposito servizio di geolocalizzazione onde individuarli. Inoltre il cashback è ancora più alto il venerdì.