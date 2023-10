Forno a microonde, milioni di persone devono attivare il pulsante nascosto I Il rischio è enorme

Tra i tantissimi elettrodomestici presenti nelle abitazioni, negli ultimi tempi si è assistito all’avvento del forno a microonde.

Sì, lo sappiamo. Potreste asserire che questa tipologia di forno è in Italia dagli anni ’80 del secolo scorso. E noi, preciseremmo che esattamente nel 1984 è arrivato il primo modello di questo elettrodomestico. Purtroppo, però, le famiglie italiane gli riservarono non pochi dubbi. Avevano paura di utilizzarlo in casa.

Fu solo negli anni 2000 che i cittadini iniziarono a capire la sua utilità. Hanno iniziato ad acquistarli ed utilizzarli. In prima battuta, i forni a microonde venivano usati esclusivamente per riscaldare le pietanze già cotte e per scongelare i cibi presi dal congelatore. Solo in un secondo momento si è scoperto che potevano essere anche utilizzare per preparare delle pietanze succulente.

E, nonostante, consumi abbastanza energia per funzionare al meglio, bisogna sapere che consuma molto meno del tradizionale forno elettrico. Sì, avete capito benissimo. Come abbiamo avuto modo di accennare poc’anzi, oggigiorno, questi elettrodomestici sono largamente diffusi ed utilizzati da tutte le famiglie italiane.

Nonostante un utilizzo maggiore e, oseremmo dire, massivo di questo apparecchio, risulta essere comunque ancora sconosciuto. Quindi, non viene utilizzato al meglio e, soprattutto, non si conoscono alcune parti che lo compongono e, di conseguenza, alcune funzionalità. Sono molti i forni a microonde, ad esempio, che hanno un pulsante pensato per proteggervi.

Forno a microonde: ecco il pulsante che protegge gli utenti che lo utilizzano da guai grossi.

Ebbene sì, e questo pulsante che definiamo segreto perché in molti non conoscono, è su tutti i forni a microonde. E dovete sapere che è presente anche su quello di cui siete in possesso e che tenete in bella mostra all’interno delle vostre cucine. Vi invitiamo, pertanto, una volta letto questo articolo e conosciuto, a controllare il vostro microonde.

Pulsante nascosto del microonde: addio rischi – www.passionetecnoloigca.itStiamo parlando del pulsante che ha la funzionalità di blocco di sicurezza del vostro apparecchio. In alcuni casi è chiamato blocco bambini. E ciò perché permette di tenere bloccato il dispositivo mentre è nel pieno delle sue funzioni. In pratica, lo sportello viene completamente bloccato e nessuno potrà aprirlo. Si eviteranno conseguenze brutte.

E queste possono essere, ad esempio, scottature alle mani o alle braccia. Ma dove si trova questo pulsante. Beh, in realtà la sua posizione varia a seconda delle aziende produttrici. Ad esempio, sui dispositivi prodotti da Samsung dovrete premere in contemporanea il tasto dell’orologio e il tasto col segno “–“. Vedrete apparire sul display la lettera “L” che indica che il dispositivo è in sicurezza. In questo modo non potrà essere utilizzato nemmeno da remoto.